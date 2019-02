Mens vi venter på kuverterne: Oscar-hovedrolle bingo!

Hvad skal der til for at vinde Oscaren for bedste skuespil? Politiken har optalt karakteristiske egenskaber i alle de hovedroller, der har udløst gyldne statuetter fra USA’s filmakademi, siden den første oscaruddeling fandt sted i marts 1929. Det ser godt ud for Rami Malek og Glenn Close ...

Hvide skuespillere har, uanset køn, lettest ved at vinde en Oscar i hovedrollekategorierne. 85 ud af 90 år er prisen for bedste mandlige hovedrolle gået til en hvid skuespiller. Kun én afroamerikaner (Halle Berry) har vundet i kvindernes kategori. Ingen asiater eller afrikanere har endnu fået en hovedrolleoscar, omend tyske Luise Rainer vandt for at spille kineser i ’The Good Earth’ (1937).

Det giver gode oscarchancer at spille en virkelig person, hvad enten man er mand eller kvinde (især i uddelinger efter år 2000). Hvis personen også dør i filmen, er statuetten så godt som hjemme.

Oscarakademiet elsker udøvende kunstnere. Hovedroller som skuespillere, sangere, musikere, forfattere og dansere står stærkt hos begge køn.

Derudover vinder mænd flest hovedrolleoscars på at spille militærpersoner eller forbrydere. Kvinder belønnes hyppigst for at spille prostituerede, enkefruer eller hustruer (hvor rollen er defineret af ægteskabelig status).

Seks kvinder har fået en hovedrolle-oscar for at spille prostitueret på film (inkl. Janet Gaynor ved den første oscaruddeling i 1929). I tre af tilfældene afgik deres rolle ved døden som straf. Ingen mænd har endnu vundet en hovedrolleoscar for at spille sexarbejder.

Alkoholisme og stofmisbrug præger 10 af 90 mandlige oscarbelønnede hovedroller, men kun halvt så mange hos kvinderne. Til gengæld er kønsfordelingen næsten lige i portrætterne af mentale sygdomme. 10 kvinder og 11 mænd i hovedrollekategorierne plages af skizofreni, sindssyge eller andre psykiske lidelser. Også fysiske handikap boner ud på oscarkontoen, særlig hos mændene.

Charlize Therons rolle i ’Monster’ (2003) udløser bingo hos kvinderne: virkelig person, hvid, prostitueret, mentalt syg, dør i filmen. Hun er tilmed kriminel og LGBTQ+.

Prisen for den mest arketypiske mandlige oscarhovedrolle går til Ronald Colman i ’A Double Life’ fra 1947. Han er i filmen en hvid teaterskuespiller, der mister forstanden, begår mord og bøder med sin egen død. Fem på stribe!

Spil spillet selv med årets nominerede. Det tegner til bingo på herresiden, hvis altså rulletekst, der fortæller, at hovedrollen dør af aids nogle år senere, må tælle som ’dør i filmen’ ...