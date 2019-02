Brysterne er sgu det mindste problem, når mødregruppen skiftes ud med arbejdspladsen i sjov Netflix-serie

FOR ABONNENTER

Det er ikke let at genoptage karrieren efter barsel og baby. For glæder man sig for meget og er sulten efter atter at tage fat, kan man risikere at blive ramt af dårlig samvittighed over ikke at være en tilstrækkelig dedikeret mor. Stritter man lovligt meget imod, er man i fare for at få klistret etiketten ’uselvstændig’ på sig.