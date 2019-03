Legende står bag højst uortodoks biopic: »Hvorfor i alverden har jeg dog valgt at lave en film om turist-attraktionen Van Gogh?«

»Øh, det var da noget af en semantisk tungevrider! Men o.k.: Mine indtryk kan blive udtrykt. Klart nok. Men er det en impressionistisk eller en ekspressionistisk film? Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne være begge dele. Vi prøver at udtrykke de indtryk, der har rumsteret i fyrens hoved. Jeg vil nok sige, at det helt grundlæggende er en impressionistisk film, men den er mere struktureret, end begrebet umiddelbart lægger op til. Vi arbejder meget med modsatrettede elementer, hvor de enkelte dele efterhånden opbygger en grundfølelse. Stilhed og støj. Lys og mørke. Gør det så, at man i sidste ende forlader filmen med en impressionistisk eller ekspressionistisk følelse? Det ved jeg ikke rigtigt ... men forhåbentlig forlader man den under alle omstændigheder med en følelse«, gumler Julian Schabel på den vredne tunge.

Van Goghs indre tumult

Schnabel så den store van Gogh-udstilling på Musée d’Orsay i Paris sammen med manuskriptforfatteren Jean-Claude Carrière. Der var enormt mange billeder, og sammen så de noget for sig. Hvad nu hvis man ikke fokuserede på de enkelte billeder, men gav fornemmelsen af at have overværet en udstilling i sin helhed? Gav grundfølelsen videre? En slags samtale med kunsten og kunstneren, som engang kunne have fundet sted.

Så filmen er fuld af samtaler, selv om fokus er på van Goghs indre tumult. En af de centrale samtaler i filmen finder sted på et sindssygehospital, hvor van Gogh med jævne mellemrum var inde og køle af. En institution, som stik imod filmisk skik og brug ikke er skildret som et helvede på jord, men som en næsten paradisisk oase af fred, hvor samtalerne med en katolsk præst spillet af Mads Mikkelsen er med til at forbinde himmel og helvede i en jordisk ramme.

At skildre en maler igennem samtaler snarere end ved hjælp af slående dramatiske billeder må siges at være et usædvanligt valg. Man skal ikke regne med at se øret blive skåret af, mens musikkens basunengle trutter om kap. Det er ikke dén slags film.

»Jeg synes, man på den måde kommer tæt på figuren. Jeg synes, Willem er helt fantastisk i filmen. Hans figur er så ydmyg og skrøbelig, men er samtidig vidt forskellig alt afhængigt af, hvem han taler med. Og det er sådan, det er. Vi taler på forskellig måde med forskellige mennesker, der spiller forskellige roller i vores liv«.

»Er det overhovedet en film? Eller er det en akkumulering af et øjeblik, der gør, at man efterhånden føler, at man er van Gogh selv«, spørger Julian Schnabel.