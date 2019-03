Skru ned for strygerne: Anmelderen bliver æstetisk udmattet af to en halv time lang film om feministisk ikon

De juridiske forberedelser er spændende at følge i ’On the Basis of Sex’, men filmen inviterer desværre mere til beundring end handlekraft.

I jakkesæt og pudsede sko vandrer de målrettet op ad trapperne og ind i de autoritetsindgydende haller på Harvard Law School, mændene med mapperne. Midt i mandevrimlen lyser hun op i blå kjole, Ruth Bader Ginsburg, vores heltinde. Hun er en ud af kun ni kvinder på en årgang med 500 studerende.











ON THE BASIS OF SEX Drama. Biografpremiere Instr.: Mimi Leder USA, 2018. 120 minutter

’On the Basis of Sex’ følger Ruths liv fra hun begynder på Harvard Law School i 1956 og frem til en skelsættende retssag om kønsdiskrimination, som hun fører som feministisk vakt advokat på den anden side af ungdomsoprøret.

RBG er blevet et moderne ikon, en tiltrængt kvindelig autoritet i det amerikanske mediebillede. I popkulturen fremstilles hun som en slags superheltebedstemor, og den næsegrus beundring strømmer også gennem Leders instruktion, hvor hver eneste blikretning bakkes op med strygere.

Det er historien om den unge Ginsburgs utrolige bedrifter, vi her får serveret. Det kunne være motiverende, opmuntrende, opildnende endda. Så hvorfor føler jeg mig mindre feministisk agiteret efter at have set filmen, end jeg gjorde før?

En væsentlig årsag er den æstetiske udmattelse, jeg efterlades med efter at have været udsat for blå og brune nuancer og røvsyg tv-egnet filmkomposition, oversyltet underlægningsmusik og personlighedsforladte karakterer i de to en halv time, som filmen varer.

Men det er også, fordi selve fortællingens grundpræmis om det enestående individ inviterer mere til beundring end handlekraft.

Der er ellers meget, der er genkendeligt: Selv om Ruth udmærker sig som den dygtigste på sin årgang, kan hun ikke få ansættelse nogen steder. Når hun søger job, får hun den besked, at kvinder er for følsomme til at være advokater, og hvis de ikke er følsomme, er de nogle strigler, som ingen gider at arbejde sammen med, og hvis de trods alt formår at blive taget alvorligt som kompetente individer, ja, så gør de mændenes koner jaloux og kan derfor alligevel ikke ansættes.

Ginsburg opgiver derfor i første omgang sine ambitioner om at blive praktiserende advokat og tager i stedet imod et professorat.

Som professor bliver hun i 1970’erne vidne til de nye generationer af kvindesagsforkæmpere, og det er med en blanding af ærgrelse over ikke selv at have haft de samme muligheder og fornyet feministisk optimisme, at hun begynder at gå rettens vej for ligestillingen.

Filmen fokuserer på en af Ginsburgs første aktivistiske sager imod diskrimination ’on the basis of sex’, hvori Ruth ser muligheden for at få skabt juridisk præcedens, da hun finder en sag, hvor en mand diskrimineres. Det er spændende at følge de grundige forberedelser til retssagen, og derfor desto mere ærgerligt, at det ender med at være uklart, hvorfor Ginsburg egentlig er så god til det, hun gør. I et afgørende øjeblik mister hun mælet på talerstolen, men det hele går selvfølgelig til sidst, og hun får leveret sin storslåede tale (med strygere!), og man irriteres over det dramaturgiske overgreb.

Det er filmens afgørende problem: Den vil så gerne hylde denne enestående kvinde, som satte sig op imod de patriarkalske strukturer, at den sætter bedrifterne på against-all-odds-formel og glemmer at interessere sig for omstændighedernes kompleksitet. I stedet lægger den et slør af overmenneskelig mystik hen over RBG’s bedrifter. Som om det er muligt at trodse fysikkens love, hvis bare man er god nok.