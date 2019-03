Fremragende skuespil: Willem Dafoes øjne er døre ind til van Goghs ensomhed og porte ud til evigheden

Stillet over for et fladt landskab »ser jeg kun evigheden«, sagde Vincent van Gogh. Det er dét syn, han så har givet millioner af os glimt af gennem de ubegribeligt mange malerier, han skabte på kun ti frenetisk produktive år indtil sin død som 37-årig i juli 1890. Og dét syn, som billedkunstneren og filminstruktøren Julian Schnabel (’Basquiat’ 1996, ’Dykkerklokken og sommerfuglen’ 2007 m.fl.) her prøver at genskabe gennem fotograf Benoît Delhommes delvis håndholdte, ’selvoplevende’ kamera.











VAN GOGH – VED EVIGHEDENS PORT Drama. Biografpremiere Instr.: Julian Schnabel UK, USA, Frankr., Irl., 2018. 111 minutter

Evigheden øjnet ikke alene under den ikoniske og indtil banalisering repeterede, hvirvlende stjernehimmel, men i kragerne over hvedemarken mod en fjern horisont eller med blikket fortabt i lysets vekslen mellem træstammerne i en skovbund. Evigheden ikke blot i kronologisk forstand (eller rettere: vores illusion om at forstå den), men i spirituel forstand som element for det guddommelige. Altså netop den synsvinkel, Arkens nylige store van Gogh-udstilling fremhævede, hans stærke længsel efter at give det guddommelige i naturen udtryk, og hans overbevisning om kunstens mulighed for det: Kristus som »en større kunstner end nogen anden kunstner« og dermed kunstnerens skaberværk som (gentagelse af noget) guddommeligt.

Foto: Scanbox

Med sit titelvalg fokuserer Schnabel netop på dén forståelse i sin film, et lyrisk-visuelt forsøg på at se verden gennem kunstnerens øjne. Et tiltrængt nyt fokus, når nu den dybt religiøse kunstners åndelige higen i så mange årtier – også i de talrige tidligere film om ham – har været overskygget af psykologisk-biografiske (bort)forklaringer modelleret over bl.a. skuffelsen over malervennen Gauguins fravalg af deres fællesskab i Arles, det afskårne øre, forholdene til prostituerede, psykiatrisk indlæggelse, skudulykke eller selvmord.

Samme livsafsnit er den ydre tidsramme om Schnabels billede af kunstneren, men skitseres kun. Filmen springer fra tue til tue i det liv: undertiden en scene med dialog mellem de to malere, med en model eller – en af de bedste scener – en længere samtale med en præst (en fint disciplineret Mads Mikkelsen) på sindssygehospitalet. Men i lange forløb derimellem bare et kamera på vandring med maleren, linsen rettet mod hans travende fødder i de berømte støvler, eller mod hans plagede ansigt under den ikoniske stråhat, gennemstrålet af Provences blændende sollys og akkompagneret af hans egen voice over-monolog eller bare en patosfyldt, senromantisk stryger- og klavermusik.

Mærkeligt nok dvæler kameraet ikke ved ét eneste af de kendte malerier selv, ud over et par scener, hvor den plagede maler er i gang ved staffeliet. Også den kærlige bror Theos betydning er kun strejfet i forbifarten, og filmen savner i det hele en egentlig dramaturgisk retning. Og når dét således erstattes af stadig nye forsøg på at trænge ind i et enkelt – principielt uigennemtrængeligt – menneskes verdenssyn, ja, så virker det som gentagelser.

Foto: Scanbox

Men i lange passager smitter intensiteten, og dét jo først og fremmest i kraft af Willem Dafoes formidable præstation, belønnet som Venedigfestivalens bedste mandlige hovedrolle sidste år. Vel er skuespilleren nu et kvart århundrede ældre end maleren blev, og mere sat og eftertænksom, end jeg forestiller mig den febrilsk produktive maler. Men Dafoes øjne: De har oplevet verdens skabelse og tilintetgørelse, de er direkte døre ind til van Goghs rungende ensomhed, ja, faktisk porte ud til evigheden. Dafoes Jesus-figur fra ’The Last Temptation of Christ’, nu som martyr for malerens egen åndelige higen.