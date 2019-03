True crime-gåden fra podcast-succesen 'Serial' findes nu som HBO-serie: Finder vi ud af, om Adnan Syed slog sin kæreste ihjel?

I den moderne mediehistorie er der et før og et efter ’Serial’. Podcast-føjetonen om morddømte Adnan Syed blev i 2014 en sensationel succes verden over.

Den blev diskuteret ivrigt på nettet, og hvis man i de måneder så nogle sidde i toget med høretelefoner på og en koncentreret forbløffelse i ansigtet, lyttede de nok til ’Serial’.

Med over 80 millioner downloads skabte ’Serial’ ikke kun et boom af true crime-podcast, men var afgørende for, at vi overhovedet begyndte at sige »podcast« til hinanden.

Dokumentar-anmeldelse









The Case Against Adnan Syed. Tv-dokumentar.­HBO. Premiere 10. marts.

I dag har alle mediehuse en podcastproduktion. Det samme har kulturinstitutioner og virksomheder. Vi lytter til fortællinger og nyheder som aldrig før.

I den første sæson af ’Serial’ graver den erfarne ’This American Life’-radiojournalist Sarah Koenig ned i en mordsag fra 1999.

Gymnasieeleven Hae Min Lee forsvinder fra sin skole i Woodlawn ved Baltimore. Et par uger senere bliver hendes lig fundet. Hendes ekskæreste, skolekammeraten Adnan Syed, bliver dømt for mordet. Han sidder nu i fængsel på livstid plus 30 år og bedyrer over en skrattende fængselstelefon sin uskyld til Koenig.

Foto: HBO Adnan Syed blev dømt for mordet på sin ekskæreste, gymnasieeleven Hae Min Lee. Podcasten 'Serial' skubbede til virkeligheden og fik genåbnet hans sag ved retten i Baltimore. Kommer tv-serien også til at skubbe til noget?

Adnan Syed blev dømt for mordet på sin ekskæreste, gymnasieeleven Hae Min Lee. Podcasten 'Serial' skubbede til virkeligheden og fik genåbnet hans sag ved retten i Baltimore. Kommer tv-serien også til at skubbe til noget? Foto: HBO

De ti timers radioføljeton er et helt igennem fascinerende studie i tvivl. En perfekt detektivfortælling om forbudt kærlighed fuld af hemmeligheder på grund af sammenstødet mellem koreansk og muslimsk kultur. Tilsat generelt løse forbindelser mellem teenagere og et par lumske bipersoner.

Koenig går på jagt efter sandheden i sagens uklare detaljer, i politiets mangelfulde arbejde og i sprækkerne i de afgørende vidneudsagn. Det ene øjeblik er hun overbevist om, at Syed er uskyldig, det næste, at han må være morderen. Uden at hun når frem til et endegyldigt svar.

Inspirationen til sin banebrydende radiofortælling fik Sarah Koenig fra tidens mange tv-serier, der arbejdede med en længere dramaturgisk kurve over flere afsnit. Nu går inspirationen den anden vej.

Hvad skete der siden?

Med HBO i ryggen har instruktøren Amy Berg gennem flere år set nærmere på sagen mod Adnan Syed og ikke mindst, hvad der skete efter ’Serial’.

I ’The Case Against Adnan Syed’ får vi historien fra ’Serial’ genfortalt. Med Adnan Syeds stemme over fængselstelefonen, interviews med skolekammerater og videoklip fra retssagen. Hae Min Lee får stemme gennem tegnefilmssekvenser og oplæsning fra hendes dagbog i et ekko af Laura Palmer fra ’Twin Peaks’.

I stedet for Sarah Koenigs journalistiske undersøgelse har Amy Berg sat to professionelle detektiver på sagen, der med hjælp fra eksperter sår tvivl om politiets arbejde og langsomt begynder at sende mistanker i nye retninger. Tvivlen bliver dyrket i dokumentarens petriskål.

Det er stadig en god historie, man har svært ved at slippe. Nu med ansigtsudtrykkenes tøven som nyt element til de samme udsagn. Men i grunden er det ’Serial’ om igen. Bare ikke helt lige så godt.

I en fortælling, der lever gennem de mange nuancer og små detaljer, kommer billedernes mere håndfaste og komprimerede sprog til kort i sammenligning med radiofortællingens.

Hae Min Lee får dog en stærkere stemme her end i ’Serial’. Sorgen får lov at fylde. Og så kan tv-dokumentaren i et nutidigt parallelspor berette om, hvad der skete, efter at det popkulturelle fænomen ’Serial’ havde blæst gennem Baltimore og omegn. Podcasten skubbede til virkeligheden og fik genåbnet Adnan Syeds sag ved retten i Baltimore.

Det er her, at ’The Case Against Adnan Syed’ langsomt får sin egen stemme og for alvor kan fange opmærksomheden fra de besatte fans af ’Serial’. Men medmindre den udvikler sig til en ny ’The Jinx’ og bringer tilståelser på banen i sidste afsnit, vil jeg stadig anbefale podcasten frem for dens mimende tv-fætter.