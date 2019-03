Netflix forsvarer sig over for Steven Spielberg-kritik

Filminstruktøren Steven Spielberg, Hollywoods Mr. Movie, har været efter streaming-giganten Netflix, både før og efter Netflix-filmen ’Roma’ rendte med adskillige Oscar- og Golden Globestatuetter.

»Vi elsker biografen«, skriver Netflix på sin Twitter. »Her er noget andet, vi også elsker: Adgang til folk, der ikke altid har råd til en billet, eller som bor i byer uden biografer. At lade alle overalt få glæde af udgivelserne samtidig. At stille flere muligheder til rådighed for filmskaberne til at dele deres kunst. Det ene udelukker ikke det andet«.

Efter Netflix’ priser for ’Roma’ har Steven Spielberg på vegne af filminstruktørerne foreslået, at man ændrer Oscars regler, så de udelukker film, der ikke er skabt med henblik på at blive vist i biograferne.

I sidste uge kunne IndieWire berette, at Spielberg var »fast besluttet på at sikre, at Oscarkapløbet aldrig ser en ny ’Roma’, en Netflix-film som er finansieret af massive summer, og som ikke spiller efter de samme regler, som konkurrenterne gør i de analoge filmstudier«.