Indtil for få år siden kendte de færreste skuespilleren Esben Smed. Så fik han rollen som Nicky i DR’s dramaserie ’Bedrag’ og siden hovedrollen i Bille Augusts film og tv-serie ’Lykke-Per’. I dag er han en af landets mest omtalte og roste yngre skuespillere. Uden at al den virak rigtig bider på ham.

I stedet for at nyde succesen fuldt ud holder han den ud i strakt arm og kigger på den med forbehold, fordi han tænker, at den nok er ovre om et øjeblik, at han ikke har fortjent den, og at han bare bliver skuffet, hvis han begynder at tro på den.

Den private grænse

For et par timer siden ventede han på mig på trappen foran biografen Øst for Paradis i Aarhus’ centrum. Esben Smeds kone, Line Bjørn Daugbjerg Christensen, og hendes søster, Ditte Daugbjerg Christensen, er direktører i biografen, han har nøgle til bygningen, og egentlig havde han tænkt, at vi kunne sidde i cafeen. Men det var for tidligt på dagen, til at kaffemaskinen var kommet i gang, så i stedet går vi gennem byen for at finde et andet sted at snakke.

Han bevæger sig målrettet og løfter ikke ansigtet for at få øjenkontakt med de mennesker, vi møder. På den måde er risikoen for at blive genkendt mindre.

»Folk er søde og kommer kun hen til mig, når de vil sige noget rart, men jeg er ikke så god til det her. Normalt har jeg kasket og solbriller på«, siger han, da jeg på et tidspunkt spørger, om han kan gå i fred i Aarhus’ gader.

I dag standser ingen ham for eksempel at høre, hvilken skæbne narkohandleren Nicky Rasmussen får i ’Bedrag’, her ved udgangen af den tredje og uden sammenligning mest populære sæson af spændingsserien, der sammen med hans hovedrolle i ’Lykke-Per’ har gjort ham til et af tidens store skuespilnavne.

I dag har han hverken solbriller eller kasket på, men måske for ikke at være helt blottet i den uvante situation med at blive interviewet holder han godt fast i en bog, han er ved at læse. Som var den et lille skjold mod verden.

Da vi har sat os ved et bord i den lige nu meget stille café i Kunsthal Aarhus, lægger han sit eksemplar af Stephen Hawkings ’A Brief History of Time’ ved siden af de krus med kaffe, han venligt og bestemt har insisteret på at betale for.

Blå bog Esben Smed Skuespiller født 13. juli 1984 i Odder. Uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i 2013. Har bl.a. medvirket i ’Liberty’ på Teater Nordkraft (2013), i filmene ’Sommeren ’92’ (2015) og ’Lykke-Per’ (2018) og i tv-serierne ’Bedrag’ (2016-19) og ’Lykke-Per’ (2018). Tildelt Reumertprisen for årets talent i 2014. Var Shooting Star i forbindelse med filmfestivalen i Berlin i 2017. Modtog Robertbirollepris for 1. sæson af ’Bedrag’ i 2017. Bor i Aarhus.

Det er nemt at være i selskab med Esben Smed og tale med ham om noget konkret ved hans fag, som rollen i ’Bedrag’ eller den mindre rolle som fodboldspilleren John ’Faxe’ Jensen i filmen ’Sommeren ’92’, året inden han fik rollen i ’Bedrag’.

Sine private relationer passer han godt på. Uden at gøre noget stort nummer ud af det. Ved at omtale sine børn som ’min søn’ og ’min datter’ i stedet for at nævne deres navne og ved indimellem at sige, »det kan vi ikke tale om«, uden at stemmen bliver hård, markerer han, hvor grænsen går.

Ligesom fysikeren Stephen Hawkings bog repræsenterer rollen som John ’Faxe’ Jensen den videbegærlige og nørdet undersøgende side af Esben Smed. Indimellem kan han godt lide at udfordre sig selv ved at gå i gang med en rolle, der på forhånd virker fuldstændig umulig.

»Sådan en opgave var det at spille ’Faxe’. Jeg er på ingen måde interesseret i fodbold. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Så da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville komme til casting som ’Faxe’, svarede jeg først, at det nok var en dum idé«.

Detaljerne er vigtige

Esben Smed ligner ikke John ’Faxe’ Jensen, taler ikke som ham og er ovenikøbet venstrebenet, mens fodboldspilleren er højrebenet. Han endte dog med at møde op til castingen og at få rollen.

»Så var det noget med at købe et par fodboldstøvler og en fodbold og så ellers spille i en skolegård hen over en sommer, så jeg kunne nå at lære mest muligt. Jeg snakkede også med ’Faxe’, lyttede til hans stemme og så ham løbe på banen. Hele den research, det umulige i opgaven, var spændende«.

Når piger vokser op, kan de godt lide. Og jeg var ham, der var nørden. Jeg var aldrig den seje med læderjakken. Først i 8. og 9. klasse skete der et eller andet

Noget lignende gjorde sig gældende, da Esben Smed i nogle måneder frem til slutningen af januar i år indspillede hovedrollen i instruktøren Niels Arden Oplevs filmatisering af Puk Damsgårds bog ’Ser du månen, Daniel’. Fortællingen handler om freelancefotografen Daniel Rye, der i 398 dage blev holdt som gidsel hos Islamisk Stat i Syrien. Filmen får premiere 19. september.

»Umiddelbart kunne jeg ikke sætte mig ind i, hvad Daniel har oplevet. Men hele det følelsesmæssige register har vi jo alle sammen. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det er at være bange ligesom Daniel. For at prøve at sætte mig ind i, hvad han har oplevet, må jeg researche, og her er detaljerne så vigtige«.

»Jeg kan virkelig godt lide at nørde med ting, jeg ikke ved noget som helst om. Jeg elsker folk, der nørder. Når man kan se deres passion for et eller andet og den iver, der driver dem. Det har altid fascineret mig«.

Forventninger skuffer

Siden Esben Smed i 2016 første gang kunne ses som Nicky Rasmussen i ’Bedrag’, er hans rolle i den serie og – set udefra – også hans måde at spille den på vokset markant. I 3. sæson bærer han i høj grad tv-serien sammen med kollegerne Thomas Hwan og Maria Rich.

Ligesom han sidste år viste sig at have formatet til at bære filmatiseringen af et af dansk litteraturs klenodier, Henrik Pontoppidans ’Lykke-Per’.

Esben Smed sagde ja til at spille Nicky i ’Bedrag’, fordi Per Fly var seriens konceptudvikler, og fordi dramaserierne på DR når bredt ud og traditionelt har haft et højt niveau. ’Lykke-Per’ sagde han ja til, fordi »man bare siger ja tak, når Bille August ringer«, og så især, fordi:

»Karakteren er så fantastisk kompleks. Og vægelsindet. Hele den tvivl kender jeg rigtig godt. Den er sindssygt spændende at arbejde i. Hvad betyder éns valg? Hvordan finder man sig selv i det? Og hvad er det med den ærgerrighed, han har?«.

Du siger, du kender Lykke-Pers tvivl. Kan du uddybe det?

»Ja, men jeg kender jo alle følelser. Jeg kender også den angst, Daniel i ’Ser du månen, Daniel’ har. Jeg tror, at man kan finde det meste i sig selv, hvis man leder efter det«.

Esben Smed er stille et øjeblik. Så tager han igen fat i det med tvivlen:

»I romanen ’Lykke-Per’ er der et stort spørgsmål om tro og om Pers tvivl i forhold til tro. Det har vi ikke rigtig med i filmen eller tv-serien, men jeg synes, det er ekstremt spændende. I begyndelsen afskriver han det hele, fordi det har noget med hans far at gøre. På grund af faren siger han nej til religion, men siden vender han tilbage til at dykke ind i de forskellige måder, kristendommen fortolkes på. Og han ender i en eller anden naturreligion, for det har altid trukket mere i ham end en langskægget gut i hvide gevandter. Det er spændende, synes jeg«.

»Stephen Hawking beskæftiger sig også med de store spørgsmål, der kan få en til at tænke sig om. Blot på en anden måde. Det interesserer mig, men selv er jeg nok mest en tvivler. Jeg tvivler altid. På alt muligt«.

Rollespilsnørd

Esben Smeds interesse for at blive skuespiller begyndte, da han nørdede med rollespil i skoleårene.

Han voksede op ude på landet nogle kilometer fra den østjyske by Odder. Et par af hans bedste venner i dag har han kendt, siden han gik i dagpleje. Piger interesserede sig slet ikke for ham i de første mange år.

»Når piger vokser op, kan de godt lide bad boys. Og jeg var ham, der var nørden. Jeg var aldrig den seje med læderjakken. Først i 8. og 9. klasse skete der et eller andet. Pigerne begyndte at få øje på mig. Men jeg har altid haft svært ved at sige nej, så når man kyssede med en pige, og hun spurgte, om man skulle være kærester, kom jeg hver gang til at svare »nårhhh … jo da«. Derfor har jeg været i forhold det meste af mit liv. Og har virkelig skullet lære at give udtryk for mine egne behov«.