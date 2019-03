Berømt iransk instruktør filmer i Spanien: »Jeg er ved at være så træt af at se mine film brugt, som om de var et Wikipedia-opslag om Iran«

FOR ABONNENTER

Penélope Cruz er en argentinsk kvinde, der tager til sin barndoms Spanien for at deltage i søsterens bryllup, og hun har sine to børn med. Den ældste datter bortføres under bryllupsfesten, og i dagene efter rasler familiens skeletter ud af skabene. Alle i denne lille landsby ved alt om alle, selv om det ikke må hedde sig. Alle ved f.eks., at det er kvindens ungdomselskede, Javier Bardem (der er hr. Cruz i det private liv), der er vinbonden uden for byen ...