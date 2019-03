Der er social feel good for alle moneterne i Tuva Novotnys sympatiske og hyggelige film om en moden kvinde, der skal starte forfra i en lille provinsflække.

FOR ABONNENTER

Selv efter 40 års ægteskab, hvor Kent har siddet klistret til skærmen, har Britt-Marie aldrig kunnet fatte sin mands påstand om, at fodbold er en metafor for livet. Hvordan skulle ti mudrede mænd, der vælter rundt på en smattet bane være metafor for noget som helst fornuftigt?