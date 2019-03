Saoirse Ronan og Margot Robbie har begge mange følelser i spil. Alligevel er det svært at blive revet med af denne søstersolidariske version af det historiske drama om rivaliseringen mellem de to dronninger Mary af Skotland og Elisabeth 1 af England.

Det Britiske Filminstitut har indført et pointsystem, der skal fremme ligestilling og variation, både hvad angår kønsidentitet og race. Hvad det kan komme til at betyde i praksis, er ’Maria Stuart – Dronning af Skotland’ et godt eksempel på.