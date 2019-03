Sidste mor-datter-aften før uni: Man kunne godt have undt Sam Fox det knus i 'Better Things'

»Jeg fik ikke mit store ’This Is Us’-farvelkram«, siger seriens hovedperson, Sam Fox, til sin ældste datter Max, da denne efterlader hende på en bar, hvor de skulle have nydt en sidste mor-datter-aften sammen inden det nye liv hver for sig, efter at Max er begyndt på uni.

Og det er ganske sigende, at det er en reference til en aktuel tv-serie. Hun er ikke så stødt på manchetterne over, at datteren hellere vil være sammen med de venner, hun skal tilbringe det meste af sin fritid med de næste fire år, frem for med sin mor. Nej, afvisningen påvirker hende, fordi forholdet så ikke lever op til fiktionens polerede billede.

Man kunne ellers godt have undt hende det knus. For da hun vender tilbage til familien, er alle lige så selvoptagede, øretæveindbydende som før – den smådemente mor finder på undskyldninger, den yngste datter er pinligt berørt over sit ophav, og den mellemste datter, Frankie, sidder og skæver til sin smartphone, selv da hun har tyranniseret Sam til at læse sine dramalektier højt.

Verden er ond, det ved selv et barn, synger C.V. Jørgensen. Og man kan kun give ham ret efter at have set mere af historien om Sam og hendes bizarre liv med følelsesmæssig afpresning, skam, skyld og savn som de centrale ingredienser.