Vil du møde Pamela Anderson? Eller Ai Wei Wei? Her er 5 sjove events under CPH:DOX

Foto: CPH:DOX Da Ai Wei Wei i 2013 var gæstekurator på CPH:DOX, måtte han ikke rejse. Så hans arbejde foregik in absentia. Nu, 6 år senere, kommer den kinesiske kunstner endelig.

CPH:DOX plejer at være den perfekte mulighed, hvis man vil hænge ud med tidens meste toneangivende kunstnere, musikere og naturligvis filmfolk. Og i år er ingen undtagelse. Blandt dem, som rejser til København for at deltage i festivalen, er den kinesiske kunstner Ai Wei Wei. Da han i 2013 var gæstekurator på CPH:DOX, måtte han ikke rejse, og derfor foregik hans arbejde in absentia. Nu, seks år senere, tager Ai Wei Wei revanche og besøger festivalen med en verdenspremiere på sin nye film, ’The Rest’, der skildrer livet for nogle af de flygtninge, som lever i limbo i Europa. Efter premieren i Imperial i morgen er der mulighed for at møde Ai Wei Wei, når han giver en længere talk om kunst, aktivisme og politisk engagement.

An Evening With ... Ai Wei Wei. 22. marts. Imperial.

En aften med Pamela

Foto: CPH:DOX Pamela Anderson og Screcko Horvat

Der er nok en del (drenge-)børn af 1990’erne, som har drømt om at tilbringe en aften med Pamela Anderson. Og nu kommer chancen så. For 29. marts gæster den amerikanske skuespiller CPH:DOX. Hun ankommer dog næppe iført rød badedragt, og chancen for, at hun har David Hasselhoff ved sin side, er også forsvindende lille. Til gengæld er filosoffen Srecko Horvat med, og sammen med ham skal Anderson diskutere Europas aktuelle krise. Den tidligere Playboy-model er nemlig også en anerkendt aktivist.

An Evening With … Pamela Anderson og Srecko Horvat. 29. marts. Bremen Teater.

Vov vov!

Foto: Fra filmen Los Reyes

Vi påstår, at den er menneskets bedste ven, og alligevel efterlader vi den ofte derhjemme, når vi skal ud og have det sjovt. Men nu får byens hunde faktisk en chance for at komme med i biffen. 23. marts viser Empire nemlig den chilenske dokumentar ’Los Reyes’, og da den handler om to hjemløse hunde i en skaterpark, har Nørrebro-biografen besluttet sig for at invitere til hundebio. De firbenede kommer gratis ind, hvis de møder op sammen med en menneskeven, og inden filmen er der hundetræf med underholdning og leg i ByOasen lige ved siden af.

Hundebio. 23. marts. Empire Bio.

Europa på væggen

Jimmie Durham: Europa

Hvordan ser Europa ud post-Brexit og pre-parlamentsvalg? Det undersøger Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOX med gruppeudstillingen Europa Endlos, hvor ni forskellige internationale kunstnere forholder sig til blandt andet identitet, grænser og migration. Blandt kunstnerne er dansk-islandske Olafur Eliasson, amerikanske Jimmie Durham og italienske Monica Bonvicini.

Europa Endlos. 21. marts-11. august. Kunsthal Charlottenborg.