Tysk kultinstruktør laver dokumentar om syg Gorbatjov - Sovjets sidste leder: »Han blev bragt direkte fra hospitalet i en ambulance og placeret foran vores kamera«

Jeg sagde til Gorbatjov: »Jeg er ikke journalist, jeg medbringer ikke et ark papir med en række spørgsmål. De vil sidde over for en poet«. Han kiggede på mig og sagde: »Okay«.

Fakta ’Meeting Gorbachev’ Werner Herzog (f. 1942 i München) har instrueret, skrevet og produceret dokumentar- og fiktionsfilm siden 1968. Væsentlige værker tæller ’Aguirre, den gale erobrer’ (1972), ’Gåden om Kasper Hauser’ (1974), ’Fitzcarraldo’ (1982), ’Little Dieter Needs to Fly’ (1997) og ’Grizzly Man’ (2005). Herzog optræder lejlighedsvis som skuespiller, bl.a. i ’Jack Reacher’ (2012) og den kommende Star Wars-tv-serie ’The Mandalorian’. André Singer (f. 1945 i London) er dokumentarist og antropolog. Første gang, han arbejdede sammen med Herzog, var, da han som BBC-redaktør bestilte dokumentaren ’Lessons of Darkness’ (1992) om Kuwaits brændende oliefelter. Singer har siden produceret en række af Herzogs dokumentarfilm. De er begge krediteret som instruktører på ’Meeting Gorbachev’ (2018). Mikhail Gorbatjov (f. 1931 i Privolnoje) var den sidste leder af Sovjetunionen (1985-91). Ekspræsidenten er højt agtet i Vesten for sine reformer, der fremskyndede afviklingen af den kolde krig, global atomnedrustning, Berlinmurens fald og østblokkens opløsning. Mange i det nuværende Rusland foragter ham af de samme årsager. I 2017 fik André Singer chancen for at interviewe den da 87-årige Gorbatjov til den tyske tv-station MDR. Singer mente, at hans gamle ven Herzog ville være den perfekte udspørger til formålet. Vis mere

Samtalen bevægede sig frit. Jeg forsøgte at styre den i retning af forskellige emner, men fulgte ellers flowet og strakte mine følehorn ud for at danne mig et billede af, hvilket menneske han grundlæggende er. Det var godt sådan. Det er den måde, jeg helst vil møde en person af hans kaliber på.

Jeg ville vise mennesket. Og bag det den russiske sjæl, som Gorbatjov er en manifestation af. Han er en tragisk figur i Rusland, hvor mange anser ham for at være en forræder. Ved vores sidste møde sagde han ud af det blå: »Nu vil jeg synge«. Så reciterede han et digt af en af alle tiders største digtere, Mikhail Lermontov. Han levede fra 1814 til 1841 og døde 26 år gammel i en duel, ligesom Pusjkin. Digtet er så stærkt og dybt og giver så stor indsigt i den russiske sjæl, at i det øjeblik, Gorbatjov er færdig med at recitere det, gentager jeg hele digtet som tekst på lærredet. Jeg tvinger jer til at opfatte det to gange. Det er mit privilegium som filmskaber, og jeg gør det uden hæmninger. Jeg elsker det.

Vi lavede filmen mod alle odds, for Gorbatjov var og er stadig meget syg. De tre gange, vi filmede ham, blev han bragt direkte fra hospitalet i en ambulance og placeret foran vores kamera. Han gjorde en kraftanstrengelse for at være med. Sygeplejerskerne fjernede hans intravenøse drop og forbandt hans hånd, så man i filmen kun ser bandagen. Lige så snart vi slukkede kameraerne, kørte de ham tilbage på hospitalet.

Han kunne være meget stædig. Ved vores sidste møde havde vi opstillet tre kameraer, lyd og lys på den mest vidunderlige måde. Så sagde han: »Jeg vil ikke sidde i dén stol«. »Hvor så, Mikhail Sergejevitj?«, spurgte jeg. »Ved skrivebordet på mit kontor«. »Men vi kan ikke flytte kameraerne derind«, sagde jeg. »Pyt«, svarede han, »vi laver bare interviewet uden kamera«. Vores cheffotograf skyndte sig at gribe et lille digitalt kamera. Han optog hele det sidste møde, inklusive fremsigelsen af digtet, håndholdt.

Gorbatjov er et eksempel på en stor historisk skikkelse, som muliggjorde ting, der virkede utænkelige, dengang den kolde krig var på sit højeste. Han mødtes med Ronald Reagan, den person, det var mest usandsynligt, at han ville klikke med. Og det fungerede. Sammen indledte de verdenshistoriens største nedrustning og afskaffede det farligste af alle våbensystemer, nemlig kort- og mellemdistancemissilerne, som fra tysk jord kunne ramme herretoilettet i Kreml på 210 sekunder. De traktater gælder fortsat i dag, og jeg mener, at vi kan lære noget af det. Vi skal ikke genindføre den kolde krig med oprustning og fornyelse af atomvåbenarsenaler. De er for farlige. Jeg anser heller ikke dæmoniseringen af Rusland for at være produktiv. Jeg mener, at Rusland er en langt mere naturlig forbundsfælle for Vesten end andre supermagter. Forhåbentlig vil klimaet skifte igen, og måske kan denne film spille en lille rolle.

En konsekvens af Anden Verdenskrig var opdelingen af Tyskland i Øst- og Vest-. Jeg har altid følt meget stærkt, at vi hører sammen. Da politikerne på et tidspunkt opgav tanken om genforening, sagde jeg til mig selv: »Nu er jeg forpligtet til at holde sammen på landet«. Jeg vandrede omkring i mit land, langs de bugtede grænser, op og ned i bjergene. Derfor holdt jeg meget af Gorbatjov, for han gjorde det muligt at genforene Tyskland uden blodsudgydelse. Den slags begivenheder medfører som regel megen ulykke, vold og tabte menneskeliv, men genforeningen forløb ganske fredeligt, og Gorbatjov gjorde den mulig.