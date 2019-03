Grafik: Actionhelte med gråt hår og rynker er hot

For blot 10 år siden var det nærmest utænkeligt, at en 66-årig skuespiller som Liam Neeson, der for tiden myrder sig fra bund til top af narkokartellet i ‘Cold Pursuit’, kunne stå øverst på plakaten i en actionfilm. Nu er det grå guld eftertragtet. En gennemgang af fire årtiers mest populære actionstjerner, undtagen superhelte, viser, at det er blevet in at være gammel.