So long, Marianne: Der var mere end sex mellem Leonard Cohen og hans norske muse. Dokumentarfilmlegende fortæller historien

Blå bog

Nick Broomfield

Britisk dokumentarfilminstruktør født 30. januar 1948. Læste jura og statskundskab og gik siden på National Film and Television School i London.

Har bl.a. instrueret ’Who Cares’ (1971), ’Chicken Ranch’ (1983), ’Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer’ (1992), ’Tracking Down Maggie’ (1994), ’Kurt & Courtney’ (1998), ‘Biggie & Tupac’ (2002), ’Sarah Palin: You Betcha!’ (2011), ’Whitney: Can I Be Me’ (2017).

Har bl.a. modtaget Baftapriser, Prix Italia og First Prize, Sundance.