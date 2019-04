Det, hun ønskede allermest, var en kønsskifteoperation: »Folk skal føle, at de er i hendes hoved et øjeblik«

5 gode film om transkønnede

1Something Must Break/Nånting måste gå sönder (Sverige 2014)

Gådefuldt svensk mesterværk om en dreng, Sebastian, der bliver forelsket i og genelskes af en heteroseksuel dreng, som drømmer om den kvinde, drengen vil være. Mystisk og lokkende og symbolistisk film, kompleks og lige til tiden. Sebastian spilles, for at gøre problemstillingen ekstra kompleks, af en kvinde, et ekstra pirrende lag i fortællingen.

2En fantastisk kvinde/Una mujer fantástica (Chile 2017)

Marinas gifte elsker er død, og hans familie hævner sig på hende. Efter en helt særligt ydmygende oplevelse går hun over en gade. Hun krydser den samtidig med nogle flyttemænd, der bærer på et gigantisk aflangt spejl. Fordi spejlet tilter, fanger det solens stråler, og Marina står der, glamourøst badet i naturligt orange lys en halvtrist eftermiddag i den chilenske hovedstad, Santiago.

3En soap (Danmark 2006)

Danmark var hurtigt med på vognen med dette mørke drama om en kvinde, der efter at have forladt sin kæreste indleder et forhold til sin transseksuelle underbo. Den var ikke fri for måske unødigt at offergøre transpersonen, men som med alle fortællinger er også ’En soap’ specifik og handler om specifikke mennesker, ikke generiske typer. ’En soap’ var ny og frisk nok til at vinde en Sølvbjørn i Berlin.

4Laurence Anyways (Frankrig 2012)

Flamboyant og tumultarisk rumsterende film af det canadiske wunderkind Xavier Dolan om en gymnasielærer, der helst vil være kvinde, og som har et seksuelt frodigt forhold til en anden kvinde, der dog helst vil have en mand. Laurence møder en dag møder op til timen i grøn spadseredragt, høje orange hæle og brede 80’er-skuldre, stiller sig nervøst op foran klassen i den evighed, godt et minut varer på film, indtil en pige rækker hånden op og spørger: »Side 8, afsnit 3 ...«.

5Beautiful Boxer (Thailand 2004)

Vedkommende film om en ung mand, der bliver en feteret kickbokser, og samtidig med at han finder sin kampform, begynder han at optræde i makeup og lægger ikke skjul på, at pengene, han tjener, skal bruges til en kønsskifteoperation. Under forteksterne klippes mellem en hård muskuløs krop, der forbereder sig til kamp, og en myg krop, der draperer sig i fin silke og lægger rødt på læberne.

Foto: Garagefilm International AB, Fabula, Lars Wahl, Lyla Films, GMM Pictures/Ritzau Scanpix

