Farvel og tak-portræt: Smukke Robert Redford begyndte først at blive taget alvorligt, da vejrbidtheden havde sat sine spor

5 gode med Redford

1Butch Cassidy og the Sundance Kid/Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Djærv, morsom, sexet og i sidste ende ubegribeligt blodig. Filmen bragte to handyr sammen, Redford og veteranen Paul Newman, som det vilde vestens mest umage par røvere.

2Vore bedste år/The Way We Were (1973)

To politiske modpoler, den privilegerede playboy Redford og den aktivistiske kommunist Streisand, finder sammen og skilles gennem nogle turbulente år i Amerika i en af årtiets mest skamløst romantiske film.

3Tre døgn for Condor/Three Days of the Condor (1975)

Fortættet, intenst spændende spionkrimi med Redford som kontormus på et CIA-kontor, hvor han vender tilbage fra frokost en dag og finder alle likvideret. Kun han er tilbage til at finde ud af hvorfor.

4Alle præsidentens mænd/All the President’s Men (1976)

En af de legendariske politiske film fra tiden, der minutiøst og næsten irriterende sagligt beskriver journalistparret Woodward & Bernsteins forsøg på at kulegrave Watergateskandalen og bringe præsident Nixon til fald.

5Spy Game (2001)

Elektrificerende klippet og dynamiseret højoktan-thriller om pensionsmoden CIA-agent, der bruger sin sidste dag på i det skjulte og i al hemmelighed for CIA-ledelsen at sætte alt ind på at redde en protegé ud fra den kinesiske dødsgang.

Vis mere