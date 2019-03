»Tåkrummende pinligt, overfladisk og smagløst«: Sara Bros nye talkshow på DR 2 giver seerne lyst til en Fernet Branca

Præsten Kathrine Lilleør havde brug for at skænke sig en stor fernet branca, da hun var gæst i Sara Bros tåkrummende debut som vært for smagløst talkshow. Som seer havde man lyst til at gøre det samme.