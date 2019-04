Min yndlingsscene: »Der skal være nogle stærke kvindelige karakterer, før jeg kan identificere mig med det«

Vi er i et fattigt arbejderkvarter i Napoli i 1950’erne. Elena og Lila, omring 10 år gamle, bor i samme karré. Elena, forsigtig og pligtopfyldende, vil gerne være veninde med Lila, mere fattig, kvik, dominerende og fandenivoldsk. Elena og Lila sidder i gården ved et kældervindue med hver sin dukke. Lila spørger Elena, om de skal bytte dukker. Det vil Elena, som har en finere dukke, ikke. Men da Lila siger, at det er dukken selv, som beder om det, ’siger’ Elenas dukke: »JA«.

My Brilliant Friend Ene Katrine Rasmussens yndlingsscene er fra ’My Brilliant Friend’ (2018), sæson 1, episode 1. ’My Brilliant Friend’ er en italiensk-amerikansk koproduceret tv-serie, som er baseret på Elena Ferrantes første roman af samme navn. Serien er skabt og instrueret af Saverio Costanzo. Elena Ferrante har sammen med bl.a. Saverio Costanzo været med til at skrive tv-seriens manuskript, hvis otte afsnit kan ses på HBO Nordic.

Ene Katrine Rasmussen Cand.mag. i filmvidenskab og chef for Creative Europe Media Desk på Det Danske Filminstitut. Foto: August Ingemann Jensen

Foto: fra filmen

Lila smider Elenas dukke ned gennem kældervinduet, hvorpå Elena, vred, smider Lilas. De skændes om, hvem der skal hente hvilken dukke. Lila provokerer med, at Elena er bange. Kælderen er uhyggelig og berygtet for at være Don Achilles område, kvarterets terroriserende mafioso. De går begge ned i det uhyggelige mørke, men finder ingen dukker. Lilas næste udfordring bliver at gå op til selveste Don Achille og kræve dukkerne tilbage ...

Foto: fra filmen

Scenen er begyndelsen på Elena og Lilas venskab. Den viser smukt i al sin enkelhed deres veninde- og magtforhold – og hvordan man i pigevenskaber kan drive og skubbe hinanden ud i at gøre ting i livet, konkurrere og spejle sig i hinanden i godt og ondt og samtidig være stærkt loyale veninder. Et sjældent skildret emne i tv-serier, som jeg her virkelig kan genkende.

Skal jeg se tv-serier, skal der være nogle stærke kvindelige karakterer, før jeg kan identificere mig med det. Det er der i høj grad her i Elena og Lila, som spilles fantastisk. Jeg er vild med den barske og sanselige Napoli-skildring, det italienske sprog, der tales på, og sågar det napolitanske!

Lila banker hårdt på Don Achilles dør og tager i Elenas hånd. De står sammen nu, de afventer ...