Dramatiker Zaki Youssef: »Deres selvværd skrumper helt sammen, uden at nogen har gjort dem noget. Alle er venlige«

Colvin er i bil på vej downtown med teenagerne Namond, Zenobia og Damell, som alle tre har vundet en middag på den fine Ruth’s Chris Steakhouse.

The Wire Zaki Youssefs yndlingsscene er fra ’The Wire’, sæson 4, episode 9. ’The Wire’ er en amerikansk tv-dramaserie fra 2002-2008. Serien er skabt og hovedsageligt skrevet af forfatter og tidligere journalist David Simon. Serien har fem sæsoner og kan ses på HBO Nordic.

Zaki Youssef Zaki Youssef er rapper, hiphopper, skuespiller og dramatiker. I 2001 udkom hans debutalbum ’Musikmosaik’. Som skuespiller har han medvirket i en række teaterforestillinger og modtog i 2011 Reumert Talentpris efter at have skrevet og spillet hovedrollen i stykket ’Præmieperker’ på Det Kongelige Teater. Han har co-skrevet manuskriptet til tv-serien ’Det slører stadig’ (2013) og har medvirket som skuespiller i blandt andre tv-serien ’Partiets mand’ (2014). Youssef er aktuel i spillefilmen ’Danmarks Sønner’, som har dansk biografpremiere 11. april. Foto: Lis Kasper Vis mere





De træder ind på restauranten, bliver høfligt modtaget og spurgt, om de vil af med overtøjet. De to drenge bliver i deres trygge dynejakker ...

De føres til deres bord, passerer stort set kun pæne hvide ældre mennesker og føler sig allerede utilpasse. Namond griner ad Zenobia, da hun drikker af glasset uden sugerør. Hun retter tilbage med, at servietten skal på skødet. Damell griner for højt, og Colvin prøver at hjælpe dem lidt ...

En tjener kommer og remser retterne op med diverse eksklusive navne og sauce. De kigger på hende, som kom hun fra Mars. »Jeg troede, jeg skulle spise en steak!«.

Fra at være de store fisk i parallelsamfundets lille boble møder de den store vide verden, hvor den rigtige magt sidder. En verden med andre sociale koder, som de på ingen måder er klædt på til, hvor de ingen chance har. Det mærker de øjeblikkeligt. Deres selvværd skrumper helt sammen, uden at nogen har gjort dem noget. Alle er venlige.

Der er noget enormt rørende over den stille måde, hvorpå deres egen selvforståelse, deres kæmpe usikkerhed for at falde igennem og deres sårbarhed blottes for dem selv, så det næsten gør ondt. Man ser, hvor lidt de kan, hvor lidt der skal til, for at fernissen krakelerer. Man får en empati for dem, som man ellers slet ikke havde før.

Mødet med den anden verden har slået dem helt ud, de vil ikke fotograferes af Colvin foran restauranten. Tilbage i bilen skruer de vildt op for rapmusikken og genfinder straks den kække hårdkogte attitude – det eneste, de har at klynge sig til.