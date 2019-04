Tonemesterens lydklumme: Tikkende ure kan noget helt særligt på film

The Old Man & the Gun’ er originaltitlen på ’Den sidste gentleman’, men titlen kunne næsten lige så godt være ’The Old Man & the Clock’. Ikke fordi det rent visuelt vrimler med urskiver i Robert Redford-dramaet, men på lydsiden optræder der til gengæld talrige tikkende ure, som især høres, når Redford begår de mange bankrøverier i filmen. Redford kæmper mod tiden, når han er på rov, men samtidig føles det også som et udtryk for, hvordan tiden er ved at løbe fra den aldrende herre.

Urtikken er for mange mennesker en fuldkommen fundamental lyd. Selv om de færreste efterhånden har tikkende armbåndsure på armen eller bimlende bornholmere stående i stuen, genkender langt de fleste alligevel lyden af et tikkende ur. For et par år siden blev det endda ved videnskabelige tests i Florida påvist, at hvis kvinder boede et sted med tikkende ure, blev de gift eller fik børn tidligere. Urets lyd giver en følelse af, at tiden går ekstra hurtigt.

Som et adrenalinboom

En af Hollywoods mest markante moderne instruktører, Christopher Nolan, har næsten gjort urtikken til sit adelsmærke. Urene medvirker i både ’Memento’, ’The Dark Knight’ og ’Inception’, mens han i forrige års ’Dunkirk’ optog sit eget ur og gav indspilningen til komponist Hans Zimmer, der integrerede optagelserne som et instrument i sin musik. Det gav krigsdramaet en konstant insisterende rytme, så det føltes som ét langt accelererende adrenalinboom.

Ure kan dog også have en helt anden effekt. I Steven Spielbergs ’Lincoln’ optog lyddesigneren Ben Burtt Abraham Lincolns private lommeur, som var udstillet i Washington, og i filmen indkapsler denne stille, sagte tikken de mest intime øjeblikke med den ikoniske amerikanske præsident. Uret kan repræsentere tiden, der går, men kan også skabe fokus, nærvær, koncentration.

Forskræmt Kaptajn Klo

Reaktionerne kan være vidt forskellige: I ’Peter Pan’ er Kaptajn Klo skræmt fra vid og sans, når han hører et tikkende ur, fordi hans ærkefjende, krokodillen, engang har slugt et vækkeur. Og i ’Tilbage til fremtiden’ består åbningsscenen udelukkende af tikkende ure og ingen musik, og urlydene gør os nysgerrige på, hvad der nu skal ske. Går tiden? Løber tiden? Lyden af tiden er på én gang velkendt og ukendt. En af de mest fascinerende lyde i verden. Og i filmens verden.