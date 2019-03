De bedste dokumentarfilm er ...: Vinderne fra CPH:DOX blev udråbt her til aften

Den svenske film ’Ridge’ af John Skoog løb med hovedprisen, DOX:AWARD, ved årets internationale dokumentarfilmfestival i København, CPH:DOX.

»Hvis Tarkovsky (russisk filminstruktør, red.) havde spillet videospil og var svensk landmand, ville hans film måske have set sådan her ud«, lød det kryptisk fra juryen om filmen, der også blev kaldt »en smuk hybridfilm med den svenske sommer som hovedperson«. Kun en af de medvirkende er skuespillere, resten spiller eller er sig selv, og det gælder så også den svenske sommer.

Filmen, der havde international premiere på festivalen, er produceret af Erik Hemmendorff for Plattform Produktion. Den beskrives af juryen som en virtuos leg med former, tid og rum.

I de andre kategorier vandt iranske Mania Akbari og britiske Douglas Whites for deres »rå, performative videoværk« med titlen ‘A Moon for My Father’.

Fakta Vinderne Årets udgave af CPH:DOX begyndte 20. marts, og vil, når den slutter endeligt på søndag, have budt på langt over 100 film, stribevis af verdenspremierer, live-transmitterede events, debatter, konferencer m.m. Målt på publikum er festivalen vokset til det nidobbelte siden starten i 2003 og rundede sidste år 110.000 gæster. Fredag aften blev årets priser uddelt: Dox:Award: Ridge. New:Vision: A Moon For My Father F:act Award: Dark Suns. Nordic:Dox: Men’s Room. Next:Wave: Kabul, City in the Wind. Politikens Publikumspris: Push

Canadiske Julien Elies vandt med sin ‘Dark Suns’, der ifølge juryen går tæt på den epidemiske bølge af drab på kvinder i Mexico.

Afghanske Aboozar Amini vandt med en ifølge juryen impressionistisk og poetisk film fra en plaget by, ‘Kabul, City in the Wind’.

Den nordiske pris vandt ‘The Men’s Room’ af norske Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen. Filmen giver et indblik i livet i et norsk mandskor, som vil være Politiken-læsere bekendt.

Vinderen af Politikens Publikumspris blev ‘Push’ af svenske Fredrik Gertten – en film om de stadig stigende huspriser rundt om i verden.

Vinderfilmene kan ses i de kommende dage. Programmet fremgår af CPH:DOX’ hjemmeside.