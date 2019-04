Puf, så var alle mennesker væk: Hvad gør man, når man pludselig er verdens sidste mand, og verdens sidste kvinde kun vil have sikker sex?

’In My Room’ er et tankeeksperiment, som ikke lykkes helt.

Som postapokalyptisk drama hører ’In My Room’ til de mindre dramatiske.

IN MY ROOM Drama, premiere i Cinemateket Instr. Ulrich Köhler Tysk, 2018. 120 min.

Vi er meget langt fra både ’The Road’ og ’I am Legend’. Ulrich Köhlers film vil da også noget andet end at vifte med grønne pegefingre, underholde med zombiekannibaler eller lave dyster nedtælling til dommedag.

’In My Room’ handler om den talentløse tv-fotograf Armin, der er gået i stå i sit liv. Armin er ikke rigtig kommet videre efter ungdomslivet. Nu ser det hele lidt småfordrukkent, gråt og tamt ud. Armins relationer er så overfladiske, at han næsten lige så godt kunne være alene i verden.

Den nye Eva vil kun have sikker sex

Og det er han så lige pludselig. For en morgen er alle mennesker pist forsvundet. Armin må lære at klare sig selv. Han fanger en ged og en hest og liver faktisk gevaldigt op, mens han genopdager det enkle liv. Armin er den nye Adam. Hvorpå den nye Eva dukker op, og så har vi balladen igen. Måske. For den nye Eva vil kun have sikker sex.

Elena Radonicich spiller Kirsi og Hans Löw er Armin, der skal begynde helt forfra efter verdens undergang. Foto: DFI

At Köhler overlader tænkeriet til sit publikum, er sympatisk, men selv om ’In My Room’ som bondegårdsversionen af verdens undergang har sine tankevækkende og poetiske momenter, virker projektet med en utopisk dystopi mest som et indfald. Et tankeeksperiment, der aldrig helt bliver foldet ud.