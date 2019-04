Hvor er Paul Rudd, når man mangler ham?: Ny superhelt ligner en Gillette-reklame for mænd uden skæg og pluskæbe

14-årige Billy er flygtet fra sine plejefamilier 23 gange og føler sig heller ikke hjemme i sin nye. Men når han råber ’Shazam!’, bliver han til en veltrænet voksen med en barnlig attitude, og dermed tilfører han endnu en figur til den komiske undergenre af superheltefilm, hvor helten er fjollet.





Filmanmeldelse









Shazam! Superheltekomedie. Biografpremiere Instr.: David F. Sandberg USA, 2019. 132 minutter

Vi har set det fungere i ’Guardians of the Galaxy’ samt i ’Deadpool’, og hvis ’Ant-Man’ havde været en bedre film, havde Paul Rudds præstation som uncool overmenneske været et hit. Rudd havde også været god som superhelten i ’Shazam!’, og så havde det også været en bedre film. For problemet er, at Zachary Levi slet ikke er sjov som helten, der ikke kan finde på et fedt navn.

Han ligner en Gillette-reklame for mænd uden skæg og pluskæbe

Han ligner en Gillette-reklame for mænd uden skæg og pluskæbe. Som sådan er han godt castet, for det skal være en forvokset dreng, der skal modnes i takt med, at han lærer at kontrollere sine nye kræfter. Han skal lære at tage ansvar for andre, og så kan han måske til sidst finde et fællesskab at kalde familie.

Der bliver råbt ’Shazam!’ en del gennem filmen, så scenerne indtages på skift af Zachary Levi og Asher Angel i rollen som teen-Billy. Man får selv lyst til at råbe ’Shazam!’ til Levi som skør onkel uden funny bone, for Angel er rigtig god som usikker teen.