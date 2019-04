Barskt emne i stop motion-dukkefilm: I flygtningelejren er håbet alt, hvad de har tilbage at klynge sig til

Hvis nogen ved noget om håb, så er det os«, siger gamle, grå Sidi til sit oldebarn Wardi.

Hun er 11, og nogenlunde samme alder havde den nu dødsmærkede gamling selv i 1948, da oprettelsen af staten Israel udløste ’katastrofen’: Nakba. Nemlig den etniske fordrivelse af hans familie og de tusindvis af andre palæstinensere, som den dag i dag, mere end 70 år senere, lever i flygtningelejre som f.eks. Bourj el-Barajneh i det sydlige Libanon.

TÅRNET Animationsdrama. Biopremiere Instr.: Mats Grorud Norge, Sverige, Frankrig, 2018. 74 minutter

Dér ligger ’tårnet’ fra denne behjertede films titel: Etage efter etage af hjemmeflikket skurbyggeri stablet oven på hinanden, efterhånden som Sidis familie voksede. ’Fire generationer af flygtninge’? Selv sproget har svært ved logisk at rumme sådan en ringeagt for menneskers behov for hjemsted og rødder.

Men i al sin maleriske elendighed af brædder, gasbeton, bølgeblik og vakkelvorne stiger er tårnet nok kulisse omkring filmens stop motion-dukkeliv, men ikke mere fiktion end at nøjagtigt tilsvarende konstruktioner er virkelighed for de mennesker, der efter fordrivelsen ikke havde andet tilbage end håbet.

Håbets symbol er her nøglen til det hus, gamle Sidi som barn blev fordrevet fra, og nøglen giver han nu videre til Wardi: Pantet på, at familien engang vil vende hjem! Til hvad, spørger Wardi.

Slægtens historie

Og så får hun – nu som 2d-tegnefilm isprængt realfotos – etage for etage alle slægtleddenes historie om fordrivelsen, natlige togter tilbage til hjemstavnen, protestaktioner og modsatrettede raids, bl.a. de kristne libaneseres israelsk sanktionerede massakre i flygtningelejren i Shatila i 1982, baggrunden for Ari Folmans banebrydende animation ’Waltz with Bashir’ (2008).

Men livet må jo leves, og især farmoren holder fanen højt på det muliges vilkår. En storesøster til Wardi holder mest af en ung mand i lejren, men planlægger alligevel et liv under bedre vilkår, nemlig ved giftermål med en fjern slægtning i Stockholm.

Foto: Øst for Paradis Wardi og hendes oldefar Sidi lever side om side med mange andre flygtningefamilier i lejre, hvor de drømmer om at få et bedre liv.

Foto: Øst for Paradis Familien har bygget et tårn, der hæver sig over lejren, og deroppe holder Wardis farbror, 'Duedrengen', til. Han har mistet håbet og er i krig med alt og alle, undtagen duerne.

På ’tårnet’s øverste tag har ’Duedrengen’ søgt tilflugt: En bitter farbror til Wardi, der så sin legekammerat falde for en snigskytte, og nu er i krig med alt og alle andre end duerne, hans afmægtige våben imod overflyvende krigsfly. For ham er håbet dødt, der eksisterer »ingen fortid og ingen fremtid«.

Med skiftet mellem ’fortidens’ tegne- og ’nutidens’ stop motion-teknik får den spillefilmdebuterende norske instruktør Mats Grorud – der selv har boet i flygtningelejren et år – desuden efterlignet klondike-byggeriets og flygtningelivets princip om brug af forhåndenværende søm.

At knytte palæstinensernes spinkle håb til et barn er han ikke den første til. Julian Schnabels ’Miral’ (2011) var et forsøg, men især minder ’Tårnet’ mig om Eran Riklis’ nok så spændende realfilm ’Zaytoun’ (2013), hvor 12-årige Faheds far såvel som hans kammerat blev skudt, mens han selv ville ’hjem’ og plante et oliventræ’. Et spirende træ, en gammel nøgle – andet har det håb vist stadig ikke at klynge sig til.