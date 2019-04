»Det er unikt, fordi min far går igen i både min fiktionsverden og i dokumentaren. Jeg blandede dem sammen, så det blev ligegyldigt, om det var det ene eller det andet, og bare blev en fortælling, en film«, siger han.

Mange af klippene i fortællingen, filmen, stammer fra 2006, da Omar Shargawi samler sit kamera op og bruger tre år på filme sin far og familie konstant og laver dokumentaren ’Fra Haifa til Nørrebro’.

»Alle de ting, der gjorde ondt og strittede og føltes som et åg for mig, kom fra min far, da han levede. Jeg var i stor krise, i forhold til hvem jeg selv var, om jeg var araber eller dansker, så det var et fast holdegreb at tænke, at hvis jeg kunne forstå ham, ville jeg også forstå mig selv. Min forestilling var, at nøglen til mig selv lå i min fars sjæl«, siger Omar Shargawi.

Nøglen til faderens sjæl, tænkte han, var kameraet. Det gjorde, at far og søn pludselig havde et projekt sammen. Og samtidig gav det Omar Shargawi muligheden for at stille sin far de spørgsmål, han ikke gad svare på, når han forsøgte at sætte sig ned og tale med ham om fortiden.

Kunne du have stillet din far de spørgsmål uden et kamera?

»Det er en dejlig tryg måde at se verden på, fordi du kan skjule dig og se det hele igennem et filter. Så det har hjulpet med at sætte ham i nogle situationer, hvor han har skullet åbne op og snakke. Fordi der var et formål, og det retfærdiggjorde, at jeg kunne stille de samme spørgsmål igen og igen, uden at jeg blev den irriterende lille søn, der afkrævede svar. For det var ikke normalt, at jeg sad og stillede ham de spørgsmål«, siger Omar Shargawi.

De spørgsmål, Omar Shargawi ville stille sin far, handlede om den arv, der har fulgte med faderen, patriarken, da han flygtede fra Palæstina, og som smittede af på i hvert fald hans ældste søn, der ud over at ligne sin far også ligner en ung version af Jean-Claude van Damme.

Et ar under det højre øje, tre streger i baghovedet, som om det var sponsoreret af Adidas, sammenbidt, rynker i panden, grå stænk i skægget. Han ligner en, der har kæmpet fysisk. Det har han også. Det er arven.

Det ser man i ’Western Arabs’. At faderen er benhård og lover tæsk til den dreng, der larmer med sin knallert i gården, at de skændes i familien, at de bander og slår ind i væggene, at Omar slås med sine brødre, slås med folk på sit filmset, slås på en bar, filmer sin ven, mens blodet løber ud af hans næse, tager en saks og ... Han slås, for han er vred, og han vil vise sin far, at han er tough. Men når knytnæverne løsner sig, prøver han at forsone og forstå. Om det virkelig er faderens turbulente fortid, flugt fra krig og hidsigt temperament, der er årsagen til hans egen vrede.