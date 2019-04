TV-serie splitter anmeldere: Hvordan kunne Amazon overhovedet finde på at producere tv-serien 'Hanna'?

Hvis man køber reklametid i pauserne mellem perioderne i The Superbowl – en af verdens absolut mest påagtede og transmitterede sportsbegivenheder – mener man det alvorligt.

Det var her, at Apple Computers i sin tid lancerede deres Macintosh-computer.

Det var her, chipsfabrikanten Doritos søsatte varianten med nacho cheese-smag.

Og det var her, Pepsi sendte supermodellen Cindy Crawford i marken – med en ganske afslørende bomuldstop – for at rebrande deres cola.

Dermed må Amazons trailer for serien ’Hanna’ – en uafhængig versionering af Joe Wrights film af samme navn fra 2011 – siges at være en indikator for, at internetboghandlen ikke ryster på hånden eller sparer på pengene i bestræbelserne på at give Netflix og HBO kamp til stregen.

Desværre er entusiasmen i visse sammenhænge til at overskue, når det gælder det endelige produkt: den otte afsnit lange serie om den ressourcestærke pige Hanna, der har sit at se til hinsides civilisationens beskyttende omgivelser.

Det gamle hippiemagasin Rolling Stone er meget langt fra løftede arme og begejstring i det hele taget. Anmelderen David Fear – og hvor fedt et navn er det ikke lige til en kritiker? – siger, at man kan undre sig over, at serien overhovedet er blevet produceret.

Han taler om det hele som en rejse til WTF – what the fuck? – og et knæfald for computerspillenes hastige åndedrag. Han har respekt for den unge hovedrolleindehaver. Men generelt ender han med at sige:»Why?«.

Varietys Daniel D’Addario kan også snildt rumme sine positive følelser. De er til at overskue, for denne udgave lever ikke op til filmversionen: »Den nye udgave mangler den strålende kreativitet, som forlægget besad, og den føles – på pervers vis – overproppet på trods af sin relative mangel på originale tiltag«, skriver han.

Financial Times’ Suzi Feay giver tre stjerner og point for godt skuespil, men noterer sig først og fremmest, at hun undrer sig over en ting: »Jeg var ikke førhen klar over, at jeg havde lyst til at se Joel Kinnaman smøre sin blottede overkrop ind i 2 kilo gåsefedt, før det rent faktisk skete«, hedder det.

IndieWires Ben Travers er heller ikke helt uden forståelse for historien om den specialtrænede unge kvindes kamp for sit liv i naturen: »Manuskriptets indbyggede spænding er fint visuelt illustreret (…) Actionsekvenserne eksploderer, og selve detonationen er bedre, fordi vi er forberedt«. »En god og gennemarbejdet tilgang til en historie, der ellers kunne være aldeles latterlig«, slutter han.

’Hanna’ kan ses på Amazon Prime.