Al sympati til Peter Falktoft: Det er mildest talt ikke all inclusive, når seks kendte krydser Atlanten til søs

Det lyder lidt som barnemad at sejle over Atlanten i en 83 fod lang båd med masser af sejl og to erfarne OL-sejlere til at styre båden OG en dygtig kok i kabyssen. Men virkeligheden er en anden, viser programmet ’Over Atlanten’ på Kanal 5.