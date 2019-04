Nu er efterfølgeren til den populære 'Ternet Ninja' klar. Og den udkommer lige om lidt

Ny bog. Til sommer er den ternede ninja igen klar til at svinge samuraisværdet.

Komikeren og forfatteren bag bogen og succesfilmen ’Ternet Ninja’, Anders Matthesen, afslørede torsdag i et opslag på Twitter, at efterfølgeren til historien om ninjadukken nu er skrevet færdig.

»Så er der kommet sådan en pakke her, det kunne jeg ikke dy mig for at vise. Det er ’Ternet Ninja’ – bog nummer to, som i går aftes blev færdig«, siger Matthesen i opslaget og viser et udkast af bogen, som kun mangler at blive korrekturlæst.

»Nu skal jeg lige tjekke, at der ikke er nogen stavefejl. ’Ternet Ninja’, det er med ’t’«.

Ifølge Matthesen udkommer bogen i juni og indeholder 26 kapitler om den ternede ninjadukke og hans gode ven Aske, der denne gang skal sammen ud i verden.

»Det er vidunderligt og virkelig dejligt. Jeg har jo været i gang med den her bog, længe inden filmen kom. Jeg begyndte sidste år, så den har været længe undervejs, fordi jeg lige pludselig fik travlt med mit jubilæumsshow og sådan nogle ting«, siger Anders Matthesen til Ekstra Bladet.

Filmen ’Ternet Ninja’, har været en kæmpesucces i de danske biografer. Mere end 900.000 børn og voksne har siddet foran det store lærred med popcorn og karameller og set den hævntørstige ninja sætte bøller på plads. Og det gør filmen til en af de mest sete danske film nogensinde.

Anders Matthesen har også filmplaner for efterfølgeren og har allerede fået 238.052 kroner i udviklingsstøtte fra Det Danske Filminstitut.