Nyt talent spiller Omar el-Hussein: Film om terrorangrebet på Krudttønden er færdig

Sidste optagelse til filmen om terrorangrebet på Krudttønden er i kassen.

Filminstruktøren Ole Christian Madsen står bag filmen, der forventes at få biografpremiere sidst på året og har navne som Nikolaj Coster-Waldau og Sonja Richter på rollelisten.

»Jeg føler mig både ydmyg og bevæget over at have afsluttet nogle vellykkede optagelser af filmen om det tragiske terrorangreb i 2015«, siger Ole Christian Madsen i en pressemeddelelse.

Filmen er inspireret af de virkelige hændelser omkring terrorangrebet, som den radikaliserede IS-sympatisør Omar el-Hussein stod bag.

14. februar 2015 skød El-Hussein mod Kulturhuset Krudttønden på Østerbro, hvor der blev afholdt et møde om ytringsfrihed. Her skød og dræbte han filmmanden Finn Nørgaard og fortsatte derefter til synagogen i Krystalgade, hvor han skød den jødiske vagt Dan Uzan, som døde af automatriflens skud, og sårede to betjente.

Nye talenter i filmen

I filmen spiller Nikolaj Coster-Waldau den nedslidte aktionsstyrkebetjent Rico, og Jakob Oftebro har rollen som hans makker. Lars Brygmann ses i rollen som filmmanden Finn Nørgaard, og Sonja Richter spiller Finn Nørgaards kæreste.

Ud over de store danske skuespillere er der også givet plads til nye talenter i filmen. I rollen som gerningsmanden Omar el-Hussein, der blev skudt og dræbt af politiet ude foran sin opgangsdør dagen efter angrebet, ses Albert Arthur Amiryan, og Adam Buschard spiller vagten Dan Uzan.

Optagelserne til filmen har været i gang siden efteråret og har fundet sted på locations forskellige steder i København.

Ole Christian Madsen har tidligere instrueret film som ’Superclásico’, ’Flammen & Citronen’ og ’Nordkraft’. Senest har han instrueret HBO-serien ’Banshee’.