Dristig filmisk manøvre fremskriver den tromlende tyske besættelsesmagt til 2019

Marseille blev en berømt og berygtet flaskehals i tiden omkring Anden Verdenskrigs udbrud. Mens de tyske tropper løb Frankrig over ende, flokkedes ikke mindst tyske jøder i Marseille for at få visum og slippe ud, inden det var for sent. Forfatteren Anna Seghers var en af dem. En af de heldige, der nåede ud i tide og kom til Mexico.





Filmanmeldelse









TRANSIT Drama, biografpremiere Instr. Christian Petzold Tysk-fransk, 2018. 101 min.

Allerede i 1944 skrev hun romanen ’Transit Visa’ om flygtningenes desperate kapløb med tiden i den franske havneby. Det er denne roman, den tyske instruktør Christian Petzold har givet en helt særlig tur i tidsvridemaskinen. ’Barbara’-instruktøren Petzold har nemlig uden at ryste på hånden ophævet de mellemliggende 80 år, der på papiret adskiller 1939 fra 2019.

’Transit’ udspiller sig som Seghers’ roman ’Transit Visa’ i et Frankrig, hvor den tyske besættelsesmagt tromler frem og allerede er ved at etablere deportationscentre.

Datidens jødiske flygtninge og nutidens illegale indvandrere sidder i nogenlunde samme suppedas

I det sydlige Frankrig, hvor Vichy-regimets franske lydstat installerede sig, var det fransk politi, der gjorde det beskidte arbejde. Sådan er det også i ’Transit’, men i filmen er tidsbilledet moderne. Marseille er det nutidige Marseille med arabiske indvandrere, lækre modebutikker og politi med plexiglasskjolde.

Dog er hovedpersonernes tøj diskret altmodisch. De er virkelige mennesker, men samtidig spøgelser fra en anden tids ånd. Den gamle tøjstil er sømløst indlejret i det moderne. Fransk og tysk flyder sammen, og datidens jødiske flygtninge og nutidens illegale indvandrere sidder i nogenlunde samme suppedas.

At dét er tilfældet, er naturligvis filmens raison d’etre. Dens demonstrative, men heldigvis kun på papiret noget bastante pointe. Der er trods alt forskel på at blive sendt retur til sit fattige hjemland i Maghreb og på at blive fragtet til en dødslejr i Tyskland eller Polen. Men der er også oplagte paralleller, og det er dem, Petzold vil påpege. Menneskeliv, som pludselig betragtes som illegale.

Der er tre gode grunde til, at manøvren lykkes overraskende godt for Petzold. For det første er han bare en dygtig instruktør og manuskriptforfatter. For det andet har han i Franz Rogowski fra ’Victoria’ fundet en skuespiller med et par øjne, man bare må tro på og føle med. Men vigtigst for troværdigheden er faktisk filmens insisteren på at fastholde sit udgangspunkt som litterær fortolkning.

Et normalt gammeldags greb som en alvidende fortællestemme og en leg med forholdet mellem en forfatterfigur og hans fiktive identiteter får ’Transit’ til at balancere uventet elegant mellem flere lag af fiktion og virkelighed. Et sted, hvor filmens demonstrative brug af litterær fiktion faktisk gør dens krævende sammensmeltning af tidsbilleder overraskende let at acceptere.

Et glimt af ’Casablanca’

Med til at hjælpe filmen på gled er også alle de skæbner fra datidens historie, man helt automatisk læser ind i filmens persongalleri.

Datidens jødiske kunstnere og intellektuelle på desperat flugt fra et uventet barbari. Walter Benjamin, der endte med at stavre over Pyrenæerne og lige ind i døden. Egon Friedell, der sprang ud fra sin altan i Wien efter Anschluss.

Men såmænd også filmklassikeren ’Casablanca’, der på mange niveauer spiller diskret, men effektfuldt med i filmens tragiske kærlighedshistorie.

For ’Transit’ er ikke kun en film om krig og flygtninge. Den er en fortælling om adskillelse, der stiller spørgsmålet »Hvem savner mest og længst? Den, der bliver forladt, eller den, der forlader?«.

Spørgsmålet gælder ikke kun, når historiens hjul kværner tungt og blodigt og skiller de elskende med tungtlastede flygtningeskibe og boltede tog i nattens tåge.