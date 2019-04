Englebassen med babyfjæset var en stenkold killer

Carlitos med de runde kinder, den bløde mund og de blonde krøller var et stjerneeksempel på, at skinnet bedrager. Allerede som 17-årig var Carlos ’Carlitos’ Robledo Puch en lige så erfaren som dumdristig tyveknægt, og da han i 1971 fik chancen for at blive medlem af ’den perfekte bande’ forbrydere i Buenos Aires, viste han sig hurtigt at have evner som stenkold killer.

EL ANGEL Drama, biografpremiere Instr. Luis Ortega Arg-Spa, 2018. 118 min.

Mindst 11 drab og 40 røverier havde ’Dødens engel’ på samvittigheden, da han 20 år gammel blev smidt i fængsel. Dér sidder han endnu 46 år senere. Men i den argentinske instruktør Luis Ortegas film ’El Angel’ er han i dén grad på fri fod og spilles for fuld skrue af den unge debutant Lorenzo Ferro.

Ortega gør meget ud af at dyrke et cool tidsbillede. Buenos Aires 1971 med trompetbukser og argentinsk beatmusik på hugst hos de angelsaksiske forbilleder. Filmens brug af musik og dens gennemførte retro-chik gør ’El Angel’ til en gennemført stilistisk lækkerbisken.

Hvorfor skal jeg se endnu en film om en psykopat og morder?

På de lurvede barer følger alle med ved tv-skærmen, når den lokale helt, profmellemvægteren Carlos Monzon, på den sort-hvide skærm gennembanker modstandere som italienske Nino Benvenuti og danske Tom Bogs.

Filmens cast domineres – foruden de unge løver Lorenzo Ferro og Chino Darin som Carlitos og hans makker Ramón – af Daniel Fanego og Mercedes Morán som de to voksenforbrydere i banden og med Luis Gnecco (’Pablo Neruda’) i en markant birolle.

Hvorfor dræber og røver Carlitos? Mest fordi han ellers keder sig. Hvad han hader allermest, er ikke at føle, at han lever. Uanset hvor mange der så skal dø. Ortega dyrker englefjæset som kontrast til de brutale handlinger, der ikke er sadistiske eller udspekulerede, men bare følelseskolde.

Han gør det, fordi det er let. »Verden tilhører kunstnere og forbrydere«, lyder en af filmens kvikke bemærkninger. »Alle andre er nødt til at arbejde«.

Guds spion

Carlitos kalder på et tidspunkt sig selv for ’Guds spion’. Det lyder godt. Giver det nogen mening? Ikke i skræmmende grad, må jeg sige.

Forklaringer antydes allerhøjst. De feminine bevægelser. Hans flirt med Ramóns underliv. En tåre, der triller. Men forældrene er normale. Højst lidt kedelige og lidt dårlige til at sætte grænser.

Behøver afstumpetheden have en forklaring? Ikke nødvendigvis. Der er mange varianter på kriminel afstumpethed fra ’Bonnie & Clyde’ til ’In Cold Blood’, Hanekes ’Funny Games’ og Minghellas Patricia Highsmith-filmatisering ’The Talented Mr. Ripley’ med Terence Malicks mesterværk ’Badlands’ som den måske mest åndsbeslægtede af dem alle.

Men i disse film er der noget karakter, et underforstået brøl eller en isnen fra meningsløshedens tomme afgrund. Carlitos er mest bare en cool killer bimbo i trompetbukser og dertil hørende svajen i hofterne og svaj i håndleddet.

Foto: Miracle Film Carlitos får sig en tiltrængt smøgpause og et karbad ind imellem skyderierne og røverierne

Carlitos får sig en tiltrængt smøgpause og et karbad ind imellem skyderierne og røverierne Foto: Miracle Film

Man klør sig lidt i nakken. Hvorfor skal det homoseksuelle igen og igen antydes, når det så alligevel ikke bruges til noget? Har 1970’ernes frigjorthed noget at sige? Et opbrud i normer? Et sammenbrud i moral, der baner vejen for diktaturet få år senere?

Eller handler det virkelig bare om, at Carlitos er ’interessant’ i ’El Angel’, fordi han ligner en plukkemoden engel, men dræber som en gammel rotte?

Så jeg synes, filmen har et problem, selv om det måske snarere er mit problem, men alligevel: Hvorfor skal jeg se endnu en film om en psykopat og morder, hvor der ikke er nogen særlig grund til at indleve sig i hverken ofrenes eller morderens følelses- eller sjæleliv? Og hvor den manglende forklaring på morderens afstumpethed ikke en gang er en pointe?

Luis Ortegas musikalske stilfornemmelse kunne være et godt svar, men jeg synes nok alligevel, det er lige i underkanten.