Arrogant Cæsar, tjek! Fjoget legionær, tjek! Uheldige pirater, tjek!: Hele gallergalleriet er med, men ny 'Asterix'-film savner hjertelig indlevelse

Med den 10. animationsfilm (foruden fire realfilm) om de gæve galleres evige kamp mod de skøre romere er vi efterhånden kommet ret langt væk fra tegneserieforlæggene.

ASTERIX OG TRYLLEDRIKKENS HEMMELIGHED Animation. Biopremiere Instr.: Alexandre Astier & Louis Clichy Frankrig, 2018. 85 min.



Historien her om at finde en arvtager, som den tilskadekomne Miraculix kan betro opskriften på trylledrikken, i kamp mod mørkets frafaldne druide Cyanix, er ikke tosset, men en helt anden end i albummet ’Trylledrikken’ og fletter desuden frit over figurer fra ’Tvekampen’, ’Profeten’ m.fl.

Og ganske vist er hele galleriet med som efter dosmerseddel: Arrogant Cæsar, tjek! Fjoget legionær, tjek! Uheldige pirater, tjek! Hørmetix, Armamix, Trubadurix, Senilix etc., tjek tjek tjek tjek osv.!

Man savner hjertelig indlevelse i bare én enkelt person eller to

Men i historiens krydsklip mellem en eftersøgning over hele Gallien og så truslerne mod landsbyen derhjemme savner man hjertelig indlevelse i bare én enkelt person eller to, og computerens 3D-figurdesign har desuden nu erstattet den sidste rest af pennestregens forfriskende skarphed i karaktererne med et mat latexlook, der får dem til at ligne ... alle andre figuranimationer.

Nå, men den, der aldrig har set et Asterix-album, vil nok alligevel grine ad druidernes kongres og måbe over deres magi, der går amok!