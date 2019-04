Tonemesterens lydklumme: Lyddesignere elsker paniske skrig, bimlende klokker, smadrede tallerkener og grædende babyer

Man køber helt frivilligt en billet, og så får man sig ellers en gevaldig rystetur, som får én til at grine, gyse eller måske endda fælde en enkelt tåre. Nej, der er ikke altid så langt fra en tur i Tivoli til en tur i biografen. Det er forlystelseskultur i stor stil. Ja, der er sågar flere Hollywood-blockbustere, der er blevet forvandlet til forlystelser rundt omkring i legelande over hele verden.

Derfor er det måske heller ikke så underligt, at talrige film foregår helt eller delvist i forlystelsesparker eller noget, der ligner – lige fra tidlige klassikere som ’Freaks’ fra 1932 til sidste års dinoløjer i ’Jurassic World’.

Der er ingen tvivl om, at et tivoli er og bliver et af de mest larmende steder i en moderne storby

Denne uge er der premiere på endnu en af slagsen, animationsfilmen ’Den eventyrlige park’, som endnu en gang understreger, hvor meget lyd fylder i et tivoli – i dette tilfælde er de hyperaktive lydkulisser skabt af audioholdet bag blandt andet ’Transformers’-filmene.

Forlystelsesparker er en regulær kakofoni. Paniske skrig, begejstret jubel, grædende babyer, bimlende klokker, hylende togskinner, smadrede tallerkner, klimprende lykkehjul, dyttende radiobiler, kværnende karruseller og ikke mindst en kæmpe maskinpark af summende generatorer. Der er ingen tvivl om, at et tivoli er og bliver et af de mest larmende steder i en moderne storby.

En gyngende bisværm

Dette latente lydorgie udnytter lyddesignere kreativt. Åbningssekvensen i den stadig bioaktuelle ’Us’ er et fornemt eksempel på, hvordan støjen bruges ekspressivt til at skabe en vildt intens atmosfære.

Her lyder en samling gynger nærmest som en hyperaktiv bisværm, men når man oplever lydtosserierne som del af et tivoli, så sluger man det råt. Her kan alt ske i øregangene.

En anden fornem åbningsscene er starten på ’The Place Beyond the Pines’, hvor Ryan Gosling i én lang kameratur vandrer gennem et forlystelsesinferno for at udføre sine akrobatiske motorcykelstunts, og de virtuose, velkomponerede lydeffekter er et stykke musik i sig selv.

Det samme sker for selveste James Bond i den oversete ’The Living Daylights’. Man kan blive ved: For en lyddesigner er det sjovt at være i Tivoli. Men endnu sjovere at lave lyd til et tivoli i biografen.