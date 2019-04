Guide til Blodig Weekend-festivalen: Her er 5 film, du kan flosse dine nerver og ødelægge din nattesøvn med

I dag starter Blodig Weekend, filmfestivalen for genrefilm, i Empire Bio i København. Vi lister hen over det knirkende gulv og guider til fem film fra programmet.

Egentlig er det mærkeligt.

Hvorfor vælger folk at sætte sig ind i biografen for at se en gyserfilm, som man ved kommer til at skræmme en? Hvorfor søger man frivilligt angsten?

Det findes der en hel del forskellige bud på. Nogle hævder, at horrorfilm tiltaler det indre monster, vi allesammen render rundt med, uanset hvor civiliserede vi ellers måtte være. Andre vil sige, at det skyldes det modsatte, at vi er empatiske væsener, der føler med de arme stakler, som bliver forfulgt af psykopatiske øksemordere og syvarmede monstre.

Jeg tror også, at der er en anden væsentlig årsag. Det ligger vel nærmest i begrebet ’genrefilm’, som blandt andet tæller splattere og gysere, at der gælder nogle helt bestemte konventioner for disse film, konventioner, som instruktøren frit kan lege med. Og for fans ligger der en usigelig glæde i at sidde i de bløde, røde sæder med en spand popcorn i skødet og kunne genkende mønstrene og gætte referencerne.

Det bliver der rig mulighed for fra i dag og indtil søndag 14. april, hvor der er Blodig Weekend, en festival for genrefilm, i Empire Bio på Nørrebro i København.

Vi har udvalgt fem af filmene på programmet. De kommer her.

1 The Hole in the Ground

Uhyggelige børn er et klassisk greb i gyserfilm, og nogle gange er de små poder vitterligt skræmmende, tænk for eksempel på ’Eksorcisten’ eller ’Omen’, mens de andre gange bare er irriterende som i den nye ’The Prodigy’.

I ’The Hole in the Ground’ forsøger den irske instruktør Lee Cronin sig med en historie om et barn, der bor alene med sin mor og pludselig begynder at opføre sig mærkeligt. Åh-åh ...

2 Luz

I den helt anden ende af spektret finder vi ’Luz’.

Her er ikke tale om nogen konventionel gyser med et let gennemskueligt plot. Den tyske film er et forvirrende og eksperimenterende helvedesridt og handler om en ung kvinde, der har fået sig en uønsket bejler, som er overbevist om, at de skal være sammen for evigt. Bejleren er en dæmon i øvrigt.

3 Den gyldne handske

Den tyrkisk-tyske instruktør Fatih Akin er mest kendt for sine film om kultursammenstød i det moderne Tyskland, men med ’Den gyldne handske’ har han kastet sig ud i en rigtig seriemorderfilm.

Og fået hug for det.

Flere anmeldere har kaldt den kvalmende brutal og fladpandet, og flere forlod efter sigende salen i protest, da den blev vist under Berlinalen. Spændende, tænker gyserfilmfans så.

4 Stalker

De fleste kender den nagende, uforklarlige og helt igennem uhyggelige fornemmelse af at være betragtet, forfulgt.

Den følelse spiller såkaldte stalker-dramaer på, og filmen ’Greta’, som på dansk har fået den ligefremme titel ’Stalker’, er ingen undtagelse. En ung kvinde bliver venner med den ældre franske Greta, spillet af stjernen Isabelle Huppert, som viser sig at have skumle planer.

5 The Witch in the Window

Nogle gyserfilm sætter en ære i at chokere publikum med jump scares: Lydsiden lægger op til, at lige om lidt sker der noget, pludselig dukker morderen – eller bare en kat – op, vi hører en høj skrigende lyd, og alle letter fra deres sæde.

Sådan en film er ’The Witch in the Window’ ikke.

I stedet bygger den langsomt og krybende en uhyggelig stemning op, da en far og hans 12-årige søn flytter ind i et gammelt hus på landet, hvor der ifølge rygtet skulle bo en heks lige i nærheden.