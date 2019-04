Hus: Targaryan. Teknisk set, for Jon Snow ved ikke selv endnu, at hans rigtige navn er Aegon Targaryen, søn af Rhaegar Targaryan, arving til jerntronen og hersker af de syv kongeriger. Den modvillige helt med melankolien malet i hele ansigtet tror stadig, han er Ned Starks uægte søn. Derfor forlod han i første sæson borgen Winterfell i det nordlige Westeros for at tage blive vagt i The Nightwatch på den gigantiske mur, der beskytter Westeros mod de vilde, is-vinteren og de sangomspundne White Walkers. Har siden kæmpet sig op fra små kampe over kæmpeslag til nu at være Konge af Norden – i rebelsk opposition til magten i kongebyen, King’s Landing.

Ond-god-skalaen (0-10): 10

Styrker: Seriens klassiske helt, der går forrest med hævet sværdet hævet. Uovervindelig på en slagmark.

Svaghed: Hans uvidenhed. .

Citat: »Du ved ingenting, Jon Snow« - Ygritte.

Odds for at overleve: 1,30

Odds på at indtage Jerntronen: 4,00

Trivia: Da manuskriptforfatterne David Benioiff og D.B. Weiss skulle få forfatteren Geroge R.R. Martins tilladelse til at lave en tv-serie ud af ’Kampen om tronen’-bøgerne, testede han dem med spørgsmålet, som ingen ud over Martin endnu kendte svaret på: Hvem er Jon Snows mor? De svarede rigtigt.