Tysk stjerneinstruktør har lavet endnu en ualmindelig velfortalt storfilm

5 gode film om malere

1Mr. Turner

Det særlige gyldne lys falder også guddommeligt over Mike Leighs portræt af en ellers på mange måder såre jordnær malermester. Portrætteret guddommeligt jordisk af Timothy Spall.

2Pollock

Dryp, dryp, splask og på en eller anden måde toner et musikalsk motiv frem. Ed Harris instruerede sig selv i rollen som Jackson Pollock, og facit var mere end et filmisk klatmaleri.

3Frida

Salma Hayek med massive monobryn spillede den uopslideligt populære mexicanske farvestråler Frida Kahlo. En historie med smertefulde motiver nok til adskillige vægmalerier.

4Goya’s Ghosts

Milos Forman var stærkt optaget af at skildre Goya med hatten fuld af stearinlys, så den spanske smertensmester kunne male i tilværelsens mulm og mørke. Motivet låner og låser det blafrende lys.



5Van Gogh – ved evighedens port

I stedet for at efterligne van Goghs karakteristisk fede og frie strøg satsede Julian Schnabel på at skildre, hvad Vincent van Gogh så med sine egne øjne og derefter prøvede at overføre til lærredet.





