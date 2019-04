»At blive voksen er at blive blind for, hvad der foregår«: Sommerspraglet debutfilm bliver hængende i underbevidstheden

Unge Ava gør afmægtigt oprør i flot filmdebut om at blive kvinde i en usikker fremtid.

»At blive voksen er at blive blind for, hvad der foregår«:

Ava er 13 år og fuld af livsenergi og trods. Hun tilbringer sommerferien sammen med sin slutty mor på stranden nær Médoc i Frankrig. Landskabet er hedt og spraglet, fyldt med svedende turister. Men mørket lurer i horisonten. Ava får konstateret en alvorlig øjensygdom, hun vil blive blind, inden året er omme. Avas mor vælger at fortrænge problemet, de skal lade, som om intet er forandret, for nu skal de have en god sommer sammen.