Var ideen til 'Stranger Things' stjålet? Skabere af Netflix-hitserie skal for retten for plagiat

Brødrene Matt og Ross Duffer, der står bag Netflix-hitserien 'Stranger Things' skal 6. maj indfinde sig foran et nævningeting i Los Angeles.

De to er anklaget for at have stjålet idéen bag den voldsomt populære science fiction-serie fra en amerikansk filminstruktør.

Det skriver techmediet Engadget.

I 'Stranger Things' forsøger en gruppe drenge at nå til bunds i en række overnaturlige hændelser i den lille by Hawkins i delstaten Indiana. Der er sære monstre fra en anden dimension, regeringskonspirationer og hemmelige laboratorier, der udfører lyssky eksperimenter på mennesker.

Men det, mener filminstruktøren Charlie Kessler, der står bag søgsmålet, minder i meget høj grad om plottet i hans film 'Montauk', der havde premiere i 2011 - fem år før Netflix-serien debuterede på streamingplatformen.

Kesslers film omhandler nemlig også lignende hændelser omkring et militæranlæg, hvor der sker en række overnaturlige hændelser. Disse skulle efter sigende være lig plottet i Duffer-brødrenes hitserie.

I sagsanlægget beskriver filminstruktøren desuden, hvordan han i 2014 fortalte de to brødre om muligheden for at skabe en science fiction-serie, der skulle tage udgangspunkt i filmen.

Både Matt og Ross Duffer benægter, at det skulle være foregået. De siger, at deres interesse for regeringskonspirationer og menneskeforsøg går langt tilbage - også før det påståede møde med Kessler.

Arbejdstitel hjælper ikke brødres sag

Men nu har en dommer ved delstatsretten i Californien besluttet, at sagen skal for en domstol. Den californiske dommer udtaler tilmed, at 'der er meget lidt uafhængigt bevis, der kan bekræfte seriens originalitet'.

Det hjælper højst sandsynligt ikke de to brødres sag, at arbejdstitlen på 'Stranger Things' i første omgang var 'The Montauk Project', skriver Engadget.

Netflix har fra sagens begyndelse vist ubetinget støtte til serieskaberne.

»Duffer-brødrene har vores fulde støtte. Denne her sag er grundløs, og det ser vi frem til at få bekræftet i retten«, skriver en talsmand for streaminggiganten til Engadget.

ritzau