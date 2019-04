Oscar-uddelingen dropper forældet kategori-navn

Forældet og uddateret.

Sådan lyder kritikken af kategorien ’Bedste film på fremmedsprog’, og derfor finjusterer Oscar-akademiet titlen på prisen.

Det skriver akademiets ledelse i en pressemeddelelse.

»Vi er blevet gjort opmærksomme på, at referencen ’fremmedsprog’ er uddateret i et globalt filmmarked, skriver Oscar-ledelsen i en pressemeddelelse.

Fremover vil kategorien i stedet hedde ’Bedste internationale film’.

»Vi tror, at ’Bedste international film’ bedre repræsenterer kategorien og signalerer et positivt og inkluderende syn på filmbranchen, lyder det videre.

De nominerede til næste års Oscar er ikke offentliggjort. Men allerede nu har flere danske anmeldere nævnt May el-Toukhys film ’Dronningen’ som et bud på en dansk nomineret.

Ændringen af den internationale pris er dog ikke det eneste, der bliver en smule anderledes ved næste års prisuddeling.

I kategorien ’Bedste makeup og hårstyling’ vil antallet af nominerede film blive ændret fra tre til fem.

Desuden åbner man for, at teaterforestillinger fra enten New York eller Los Angeles kan nomineres i kategorien ’Bedste animerede og live action kortfilm’.

Den seneste store ændring, som Oscar-showet har gennemført, var, da værten under 2019-uddelingen blev afskaffet. I stedet præsenterede forskellige kendte priserne.

Oscar-uddelingen i 2020 vil finde sted den 9. februar i Dolby Teateret i Hollywood. Uddelingen vil blive sendt på tv i 225 lande.

Det bliver gang nummer 92, at man afholder Oscar.

ritzau