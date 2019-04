Dansk skuespiller skal spille med i den nye James Bond-film

Det er netop blevet afsløret i en live-video fra Jamaica, at danske David Dencik er på rollelisten i den kommende James Bond-film nummer 25.

Hvad hans rolle konkret bliver, blev ikke afsløret.

Han kommer til at stå over for Daniel Craig, der for sidste gang indtager rollen som den verdenskendte britiske spion med tilladelse til at dræbe. Hovedskurken skal spilles af Rami Malek.

Derudover vender Ray Fiennes, Léa Seydoux, Naomi Harris og Ben Whishaw også tilbage.

Afsløringerne blev sendt live fra Ian Flemmings villa på Jamaica – øen hvor den første film også blev indspillet, og hvor en del af den kommende film også skal indspilles. Filmholdet har allerede afsluttet optagelser i Norge og skal også filme i London og den italienske by Matera.

Der er generelt altid spænding omkring afsløringen af en ny James Bond-film. Med rygter om, at det måske var en ny skuespiller, der skulle trække i smokingen, og et turbulent instruktør og forfatterskifte har dog skabt ekstra opmærksomhed omkring filmen, der endnu ikke har fået en officiel titel.

Det er dog et stykke tid siden, at Daniel Craig bekræftede, at han en sidste gang skal spille Bond, James Bond, selv om han er citeret for at sige, at han hellere ville skære sine egne håndled op end at spille rollen igen.

Egentlig skulle det så have været Danny Boyle i instruktørstolen og John Hodges, der skrev manuskriptet, men efter »kreative uoverensstemmelser« forlod de begge projektet sidste år.

Noget overraskende, men for mange opløftende har amerikanske Cary Joji Fukunaga overtaget rollen som instruktør. Fukunaga er kendt for at have instrueret den succesfulde første sæson af HBO-serien ’True Detective’.

Britisk darling som manuskriptforfatter

Ud over afsløringen af David Dencik, var den største bekræftelse, at det bliver Neil Purvis og Robert Wade, der skriver manuskriptet.

De to har været med til at skrive seks af de tidligere Bond-film herunder alle dem med Daniel Craig.

Til at hjælpe sig får de britiske Phoebe Waller-Bridge, der er kendt for serierne ’Crashing’ og ’Fleabag’, hvor hun også selv medvirker. Hun er kommet med, efter at Daniel Craig selv bad hende om at hjælpe med at live manuskriptet op.

Tidligere har også danskerne Cecilie Thomsen, Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen og Jesper Christensen spillet med i James Bond-film.

James Bond 25 får dansk premiere 8. april næste år.