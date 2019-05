Med Nick Hornbys dialog og Stephen Frears’ instruktion kan man sige alt om et parforhold på ti minutter. Med ti korte afsnit får ’State of the Union’ os til at genkende parkrisen med et grin.

FOR ABONNENTER

Det er pinagtigt at sidde over for et par i krise, mens de kommer med spydige kommentarer til hinanden. At være vidne til andres interne ordkrig, hvor man på grund af det fysiske nærvær er tvunget ind i et privat rum, som det slet ikke er meningen, man skal være i.