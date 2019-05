Manden inde i Star Wars-figuren Chewbacca er død Peter Mayhew var manden inde i figuren Chewbacca fra 'Star Wars'. Det blev til fem film som den uldede kriger.

Skuespilleren Peter Mayhew, der spillede Chewbacca i 'Star Wars', er død.

Han blev 74 år, skriver The Hollywood Reporter.

Peter Mayhew døde 30. april i sit hjem i Texas, USA, oplyser familien på Twitter.

Den engelske skuespiller spillede wookien Chewbacca i filmene 'Star Wars' (1977), 'The Empire Strikes Back' (1980), 'Return of the Jedi' (1983), 'Revenge of the Sith' (2005) og i 'The Force Awakens' fra 2015.

»Han lagde sit hjerte og sin sjæl i rollen som Chewbacca, og det viste sig i hvert eneste klip i filmene, alt fra det hjulbenede løb, hans knælende skud med armbrøsten, hans klare blå øjne og ned til hans små bevægelser med hovedet og munden«, skriver familien i en meddelelse ifølge Sky News.

»Men for ham betød 'Star Wars'-familien mere for ham end selve rollen i filmene«.

Portøren fik rollen på grund af sin imponerende højde

Inden rollen som 'Chewie', som han blev kaldt af sin kompagnon i 'Star Wars', Han Solo, der blev spillet af Harrison Ford, arbejdede Mayhew som portør på et hospital. Han fik rollen på grund af sin imponerende højde, der målte 218 centimeter.

'Star Wars'-instruktøren, George Lucas, var desperat efter at finde en person, der var højere end Darth Vader i filmene.

Kuriøst nok, er det ikke Mayhews egen stemme, der bliver brugt som Chewbaccas stemme, når den uldede krigere udsiger sin karakteristiske brøl.

Den blev i stedet lavet i et lydstudie.

Mayhew efterlader sig sin kone Angie og tre børn.

ritzau