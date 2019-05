Pokémonfans bliver trollet på YouTube

Et læk af biografaktuelle ’Detective Pikachu’ er i virkeligheden en knap to timer lang dansevideo med den elektriske mus.

I dag får ’Pokémon: Detective Pikachu’ premiere. Men allerede tirsdag blev en næsten to timer lang video uploadet på YouTube af en anonym bruger, som udgav det for at være et læk af hele filmen. Det skriver The Hollywood Reporter.

YouTube-videoen begynder i høj kvalitet med logoerne for Warner Bros, Pictures, Legendary og The Pokémon Company og klipper over til filmens indledning, hvor hovedpersonen Tim Goodman, spillet af Justice Smith, går rundt i byen.

Herefter skifter scenen til en dansende Pikachu, der bare fortsætter den resterende tid.

Ryan Reynolds, der lægger stemme til Pikachu, er kendt for sine helt særlige marketingmetoder, men har ikke taget æren.

Videoen er allerede set over ni millioner gange.