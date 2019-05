Farvel til nørden, der tjener 1 mio. dollars per afsnit: I dag slutter hitserien 'Big Bang Theory'. Et par sæsoner for sent, mener kritikerne

5 højdepunkter fra Big Bang Theory

Det romantiske. Da Leonard har været på en længere ekspedition, har han hjembragt en gave til Penny: Ees bliver aldeles blød i knæene, fordi Leonard – trods sin manglende lighed med Brad Pitt – er verdens mest romantiske mand.

Det musikalske. I afsnittet ’The Werewolf Transformation’ geråder Sheldon i eksistentiel krise, fordi han erfarer, at herrefrisører slet ikke benytter sig af journaler, sådan som han ellers har fået det fortalt af sin mor. I en erkendelse af, at alting flyder, beslutter han at give pokker i alle konventioner. Hvilket blandt andet indebærer, at han giver sig til at spille bongotrommer midt om natten og overvejer at starte et percussion-orkester.

Det kejtede. Penny og Raj er i fuldskab endt i samme seng, og da de vågner op, er der en stemning af den helt pinlige slags. For har de ’været sammen’, og vil det for altid forandre forholdene i vennegruppen? Og hvad skete der egentlig? Raj er både lidt pinlig, men også en kende sejrsikker over at have scoret Penny, som på sin side er aldeles i kælderen over endnu en gang at have tilsidesat alle principper og standarder i en 12-hestes hvidvinsbrandert.

Den med ham fra ’Star Wars’. Da Sheldon og Amy omsider skal giftes efter mange, lange og vidtløftige forberedelser, er det ifølge planen ’Star Trek’-skuespilleren Will Wheaton – skiftevis Sheldons ærkefjende eller bedste ven – der skal forrette vielsen. Men via en bortløben hunds mellemkomst lykkes det at skaffe et endnu større nørd-ikon, selveste Mark Hamill fra ’Star Wars’ – ingen ringere end Luke Skywalker.

Den med flagene. Et genkommende indslag serien igennem er Sheldons web-tv-program ’Fun With Flags’, hvor han – og senere også Amy – formidler fuldstændig obskure fakta om diverse national- og delstatsflag. I en af disse er Penny gæst, og hun lærer Sheldon et par ting om at optræde foran et kamera. Han bliver fuldstændig lamslået over, at der er noget, hun kan lære ham.





