Good evening Europe!: At Eurovision skulle være upolitisk er en stor, fed løgn

Vi trækker os

Eksempler på boykot af Eurovision

Efter at Tyrkiet i 1974 besatte den nordlige del af Cypern, var forholdet til Grækenland anspændt. I 1975 valgte Grækenland at trække sig ud af Eurovision Song Contest. Den Europæiske Broadcaster Union (EBC) meddelte, at årsagen var ukendt, men det kom senere frem, at det var i protest over, at Tyrkiet for første gang skulle være med.

Da Grækenland vendte tilbage året efter, valgte Tyrkiet til gengæld at trække sig. Man transmitterede konkurrencen på tyrkisk tv, men da den græske sang blev sunget, klippede man over til en fremførelse af den tyrkiske sang ’Memleketim’, der betyder mit moderland.

Den ultimativt største årsag til, at lande har trukket sig fra The Eurovision Song Contest har dog altid været konflikten mellem Israel og Palæstina.

I 1977 var Tunesien klar til at skulle optræde som nummer fire ved årets melodi grand prix i England. Tunesien endte dog med at trække sig , og selv om der aldrig har været en officiel forklaring, er det almindelig opfattelse, at det var i protest mod Israels deltagelse.

I 1979 var Israel igen årsag til, at et land trak sig. Tyrkiet havde nået at deltage en enkelt gang i konkurrencen efter problemerne med Grækenland, før landet endnu en gang trak sig. Denne gang på grund af stigende pres fra landets arabiske nabolande, der stort set alle sammen var i konflikt med Israel.

Et af de seneste eksempler er fra 2005. Libanon besluttede efter lang tids medlemskab af EBU at stille op til Eurovision. Men da det er forbudt at vise israelsk indhold i libanesisk tv, ville man klippe den israelske optræden ud. Siden 1970’ernes Cypern-konflikt har EBU dog fastlagt, at deltagelse kræver, at deltagerlandene sender showet i sin helhed. Derfor endte Libanon med at trække sig.

