Fra »uhyrlig underholdning« til »plotløs«: De internationale anmeldere både roser og skoser Tarantinos nye Hollywood-basker

Quentin Tarantinos ’Once Upon a Time... in Hollywood’ er en af de mest ventede film ved dette års Cannes Film Festival. Den blev i går vist på 25-års dagen for premieren på hans kultfilm ’Pulp Fiction’, og anmeldelserne fra de internationale medier er nu begyndt at tikke ind.