Suveræn fortsættelse: Meryl Streep stjæler billedet som bitter, snagende, mistroisk svigermor i anden sæson af 'Big Little Lies'

Oven på første sæsons ret forrygende finalesafsnit skal der noget til for at komme tilbage uden at skuffe. Men det lykkes faktisk ret godt for David E. Kelly og Jean Marc Vallée, der er tovholdere på projektet ’Big Little Lies’. For det første har man sikret skarp instruktion ved at indforskrive den engelske socialrealistiske fornyer Andrea Arnold som instruktør. Og for det andet har man fået Meryl Streep på rollelisten. Hun spiller Nicole Kidmans sørgende og undrende svigermor, der bosætter sig i Monterey for at være tættere på sine børnebørn. Men hun er ikke noget entydigt positivt bekendtskab: bitter, snagende og mistroisk. Det kræver sin kvinde at spille sådan en karakter. Meryl Streep klarer imidlertid opgaven med vanligt overskud. Hvem andre end hende kan slippe af sted med at sige til sin svigerdatters nærmeste veninde (Reese Witherspoons karakter Maddie):