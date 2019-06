Instruktør bag Jackson-dokumentar: Seksuelt misbrug af børn udført som grooming føles ikke som voldtægt. Grooming føles som kærlighed

the tale

Jennifer Fox

Den nu 40-årige filmskaber Jennifer Fox, der tidligere havde lavet ’Flying: Confessions of a Free Woman’ og ’My Reincarnation’, begynder at researche, hvad der egentlig skete, da hun som 13-årig tilbragte weekenderne hos ridelæreren mrs. G. og dennes elsker, løbetræneren Bill Allens.

Langsomt forførte den voksne mand det 13-årige barn, voldtog hende og omtalte voldtægterne, som om de elskede med hinanden. På et tidspunkt ville mrs. G. og Bill Allens have gruppesex med pigen, men det gav pigen angstanfald, og hun brød forbindelsen med de to voksne. I mange år tænkte hun tilbage på de seksuelle overgreb som et seksuelt forhold, hun selv havde været med til at indlede. Først nu finder hun ud af, at hun blev udsat for seksuel vold, og at mrs. G. og Bill også har misbrugt andre piger.

